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TIMETURK / SAĞLIK / TURKOVAC,Omicron'a karşı ne kadar koruyucu? Hatırlatma dozu ne kadar faydalı?

TURKOVAC,Omicron'a karşı ne kadar koruyucu? Hatırlatma dozu ne kadar faydalı?

TURKOVAC, Omicron'a karşı da koruyuculuk sağlıyor mu? Hatırlatma dozu şart mı?

2 Saat Önce
2022-01-03 20:49:23
TURKOVAC,Omicron'a karşı ne kadar koruyucu? Hatırlatma dozu ne kadar faydalı?

Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC'ın seri üretiminin yapıldığı Şanlıurfa'daki tesiste, dünyada hızla yayılan Omicron varyantının Türkiye'de de görülmeye başladığını belirtti.

Omicron'un diğer varyantlara göre daha etkili olduğunu vurgulayan Kara, "Omicron'un büyük bir riski var, çok hızlı yayılıyor, sayılarda da çok hızlı artışa neden oluyor. Mesela biz Delta varyantının çok hızlı yayıldığını, bir kişinin altı kişiye yaydığını söylemiştik ve Delta'nın hakim forma dönüşmesi, bulunduğu coğrafyaya göre değişiyordu." diye konuştu.

Hatırlatma dozunun önemi

Vatandaşların yerli aşıya gösterdiği ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Kara,"Diğer çalışmalardan ve verilerden elde ettiklerimizi yorumlayıp bunun yansıması olarak düşünürsek, bizim elde ettiğimiz antikor seviyeleri Omicron'a karşı koruyuculuk sağlayacak şekilde görünüyor." dedi.

Kara, hatırlatma dozunun önemine dikkati çekti. Türkiye'nin hatırlatma dozu uygulamasına dünya geneline göre daha erken geçtiğini aktaran Kara, bu durumun, virüsün etkilerini azaltmada önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Hatırlatma dozunun önemine vurgu yapan Kara,"Önemli noktalardan biri, aşılı olanların, özellikle hatırlatma dozu olanların, Omicron'dan korunabilir olduğunu biliyoruz. O bakımdan hatırlatma dozunun çok önemli olduğunu biliyoruz" yorumunda bulundu

Bakan Koca da aşı olmuştu?

Sağlık Bakanı Fahreddin koca da hatırlatma dozunu TURKOVAC aşısı olarak vatandaşlara aşı olmanın daha sağlıklı bir dönem için önemli olduğu mesajını vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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