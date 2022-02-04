DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2022 İstanbul nüfusu kaç kişi? İstanbul'da kaç kişi var? 2022 İstanbul'da kaç kişi yaşıyor?
Almanya ile Rusya arasında medya savaşı
Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Ankara, İstanbul, Konya 2022 nüfusu | 2022 Türkiye'nin nüfusu kaç oldu?
Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu
MSB: Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin 2022 nüfusu kaç? Türkiye 2022 nüfus sayımı kaç çıktı? Türkiye'de kaç kişi var?
Türkiye nüfusunun kaçı erkek kaçı kadın? Türkiye'de kaç erkek, kaç kız var? Türkiye'nin yüzde kaçı erkek, yüzde kaçı kız?
TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı
Yüzerken Atarneus Antik Kenti'nin limanını buldu
Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Araç kredisi faizi düştü mü? Güncel otomobil kredisi faiz oranları
İstanbul Valiliği'nden İSBAK A.Ş.'ye soruşturma açıklaması
Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?
Antalyaspor, Brezilyalı oyuncu Luiz Adriano'yu kadrosuna kattı
Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Ahmet Kalyoncu bugün toprağa verilecek

TIMETURK / SAĞLIK / TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı

TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni serilerinin dün öğleden sonra yüklendikleri tırlarla Ankara'dan diğer illerdeki şehir hastanelerine sevkiyatı başladı.

35 Dakika Önce
2022-02-04 10:05:47
TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposundaki aşılar, dün öğleden sonra tırlara yüklenerek kara yoluyla şehir hastanelerine gönderildi.

Aşıların bulunduğu Pursaklar'daki depoda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü soğuk zincir sorumlusu Cengiz Koz, TURKOVAC'ın ikinci teslimatını yapmaya başladıklarını söyledi.

Aşının üretildiği fabrikadan depoya kadar sürecinin incelendiğini belirten Koz, depoya gelen aşıların soğuk zincir kartlarına bakıldığını ifade etti.

Karekodlama işleminden sonra stok kaydını girdiklerini dile getiren Koz, "İlk sevkiyatımızı Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne yaptık, oradan da Ankara Şehir Hastanesine teslim edilecek." diye konuştu.

Aşıların 2-8 derecede muhafaza edilmesi gerektiğini bildiren Koz, aşıların 81 ile kamyon ve tırlarla ulaştırıldıktan sonra soğuk zincir araçlarıyla hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

- TURKOVAC'ın yeni serileri Ankara Şehir Hastanesine teslim edildi

Ankara'da kullanılacak aşılar da ana depodan sağlık personeli eşliğinde Yenimahalle'deki Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Aşı ve Antiserum Dağıtım Merkezine getirildi.

Burada açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü soğuk zincir sorumlusu Hülya Yılmaz, aşı takip sisteminden, aşıları teslim aldıklarına dair işlem yaptıklarını aktardı.

Aşıların 2-8 derecedeki depolara yerleştirildiğini belirten Yılmaz, aşıları sağlık personeli eşliğinde soğuk zincirini kırmadan Ankara Şehir Hastanesine ulaştırdıklarını söyledi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş