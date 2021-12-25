TURKOVAC'a yoğun ilgi var

A Haber- ATV- A Para - A News ortak yayınına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. TURKOVAC'la ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Afrika ülkelerinden yoğun talep aldıklarını belirtti ve 'Gelişmiş dediğimiz ülkeler bu konuda maalesef ellerini sıkı tutuyorlar. Biz bu ülkelerin çoğundan madden zengin olmayabiliriz ama manen zengin Türk milleti aşıya aç bu insanların talebine duyarsız kalmadı, kalmayacaktır.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün A Haber- ATV- A Para - A News ortak yayınına katıldı. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan yerli aşı TURKOVAC'la ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"AŞIMIZ KORUYUCU ETKİSİNİ İSPAT ETTİ"

TURKOVAC aşısıyla beraber aşı üretebilen 9 ülkeden biri olduğumuzu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Aşımızın hem etkinliğini hem de güvenilirliğini test ettik ve emin olduktan sonra insanlığın kullanımına sunduk. Aşımız tüm insanların kullanımı için üretiliyor. İthal ürün olması nedeniyle yerli aşımızı bekleyen bir grup vatandaşımız olduğunu biliyor, görüyoruz. Bu vatandaşlarımız her ne kadar yersiz de olsa endişelerinden sıyrılıp aşılarını gönül rahatlığıyla olmalıdır. Aşımız koruyucu etkisini ispat etti." dedi.

"TÜRK MİLLETİ BU İNSANLARIN TALEBİNE DUYARSIZ KALMADI"

Aşıyla ilgili olarak Afrika ülkelerinden yoğun talep aldıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Gelişmiş dediğimiz ülkeler bu konuda maalesef ellerini sıkı tutuyorlar. Biz bu ülkelerin çoğundan madden zengin olmayabiliriz ama manen zengin Türk milleti aşıya aç bu insanların talebine duyarsız kalmadı, kalmayacaktır." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HIFZISSIHHA MÜJDESİ: DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Canlı yayında Hıfzıssıhha projesiyle ilgili de açıklamada bulunan Erdoğan, "Dünyanın en büyük kapasiteli aşı araştırma, üretim ve geliştirme projesi olacak Hıfzıssıhha projesini de Ankara'da hayata geçiriyoruz. Yakında ihalesini yapacağız. 50 bin metrekare kapalı alana sahip projenin ihale süreci önümüzdeki hafta tamamlanacak, onun da müjdesini vermiş olayım." şeklinde konuştu.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.