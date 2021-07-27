Türkiye'nin ikinci rahim nakli operasyonu başarıyla tamamlandı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, '8 saat süren bir operasyonla ikinci rahim naklini yaptık. Çok mutluyuz' dedi.

Türkiye'nin ikinci rahim nakli, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 40 kişilik ekip tarafından, 8 saat süren operasyonla 32 yaşındaki kadına yapıldı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki kadının rahmi bağışlanınca, Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldır nakil bekleyen Havva Erdem ile eşi Şükrü Erdem, dün saat 22.00'de hastaneye geldi.

Organ Nakli Merkezi'nde gerekli bilgilendirmenin ardından tüm tetkikleri yapılan Erdem'in, yeni tip koronovirüs ( Kovid-19) testi de gerçekleştirildi.

Operasyon için hazırlanan Havva Erdem, saat 04.30 civarında ameliyathaneye alındı. Operasyonu, Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmiye Hadimioğlu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 40 kişilik ekip gerçekleştirdi.

Yaklaşık 8 saat süren operasyonun ardından gazetecilere açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, güzel bir haberi paylaşmak için toplandıklarını, Türkiye'nin ikinci rahim naklini yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

İlk rahim naklini 2011'de Derya Sert'e yaptıklarını, bebeği kucağına almasının 9 yıl sürdüğünü hatırlatan Özkan, "8 saat süren bir operasyonla ikinci rahim naklini yaptık. Çok mutluyuz." dedi.

"İnşallah kısa sürede çocuğunu eline almasını bekliyoruz"

Prof. Dr. Ömer Özkan ise daha önce Derya Sert'e yaptıkları nakille motive olduklarını, onun cesaretiyle ikinci nakli gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İlk kadavra nakillerinin, dünyada birçok yerde bu tür ameliyatların olmasını sağladığını anlatan Özkan, bunun mevzuat gerektirecek işler olduğunu bildirdi.

Büyük bir ekiple operasyonun gerçekleştirildiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Dün gece itibarıyla başladı. Sağlık Bakanlığı ekibine teşekkür ederiz. Vefat eden kişinin dokularının nasıl faydalı olunacağına dair inanılmaz bir yarış oldu. Birçok insana can oldu, hastamıza umut oldu. Rahim nakiller dünyada yavaş yavaş yapılmaya başlandı. İnşallah rahim nakilleri gündemde yerini alacak. Çok riskli bir ameliyat. Karaciğer, kalp, akciğer nakli gibi hayat kurtarıcı değil ama evli olup da çocuk sahibi olunması için önemli. Evliliklerini buna bağlayan aileler, kabul edilişler de var. Sonuçta bunun da klinik bir gerçek olduğu anlaşılıyor. Güzel şeyler olduğunu düşünüyoruz. 11 yıl içinde 12. kompozit doku naklimizi yaptık. Bu kadar sayıda dünyada yapan başka bir merkez yok. İnşallah kısa sürede çocuğunu eline almasını bekliyoruz. Derya'daki süreçten daha hızlı olacaktır. İlk kadavra nakli yaptığımız Derya'dan tecrübe edindik, muhtemelen daha erken gebelik olacak ve bununla süreç ilerleyecek."

"Böbrek nakli bekleyen hasta sayısı kadar fazla"

Özkan, hastanın motive olduğunu belirterek, "Ummadığınız kadar rahim nakli bekleyen hasta var. Böbrek nakli bekleyen hasta sayısı kadar fazla. Dünyanın her tarafından talep var." dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan ise daha erken dönemde bebekle ilgili güzel haberler vereceklerin anlattı.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmiye Hadimioğlu da hastanın bugün en geç yarın normal servise alınacağını, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Nilgün Bilal ise bağışlanan organlar sayesinde 7 can kazandıklarını söyledi.

Bağışın önemine işaret eden Bilal, "Bağışını yapan aile, "Organ bağışını gönülden yaptık, hayat verdik. Rahim bağışı da bizi mutlu etti, bir neslin başlamasına sebep olduk" dediler. Gerçekten bağışlar çok önemli." dedi.

İlk rahim nakli Derya Sert'e yapılmıştı

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, yine Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, tedavilerin ardından geçen yıl hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.