Türkiye’nin En İyi Saç Ekim Merkezleri ve Doktorları Hangi Teknikleri Uyguluyor?

Saç ektirme operasyonu saç dökülmesini tedavi etmek tercih edilen ve son zamanlarda oldukça revaçta olan bir işlemdir.

Saç ekimde birçok teknik mevcut olmakla beraber tüm saç ekimleri, saç derisinin bir kısmından saçlı derinin alınarak bu cilt parçalarının kel veya seyrek saçlı bölgelere aşılanması ile gerçekleştirilir. Aynı zamanda kafa derisi iltihabı veya kafa derisinin yaralanmasından kaynaklanan, saçta dökülmenin veya seyrekleşmenin olduğu bölümler için de saç ekim operasyonu oldukça etkili bir yöntemdir. Yanık, haşlanma, ameliyat veya araba kazalarından kaynaklanan yaralanmalar, saç ekimi ile gizlenebilir.

En İyi Saç Ekim Merkezleri ve Doktorları

Araştırmalar sonucunda aşağıdaki firmalar en iyi saç ekim merkezi olarak gösterilmektedir. Türkiye'de çok başarılı yüzlerce saç ekim firması vardır, kişiler detaylı araştırmalar sonucunda en iyi saç ekim merkezini seçebilirler...

İşte Türkiye'nin en iyi saç ekim merkezleri;

Este Favor Saç Ekim Merkezi

Asmed Saç Ekim Merkezi

Müttalip Keser Saç Ekim Merkezi

Doku Tıp Merkezi

Este World Saç Ekim Merkezi

kaynak: https://www.memurhaberci.com/turkiyenin-en-iyi-sac-ekimi-merkezleri/

Şimdi gelin hep birlikte listedeki firmaları detaylı inceleyelim!

1-Este Favor Saç Ekim Merkezi

Este Favor Saç Ekim Merkezi, müşterilerine en yeni saç ekimi teknolojilerini sunmakta olup müşterilerine mükemmel ve doğal sonuçlar sunması sayesinde dünyaca tanınır bir saç ekim merkezi haline gelmiştir. Türkiye'de butik sağlık hizmeti anlayışının öncülerinden biri olan Este Favor Saç Ekim Merkezi, kişiye özel VIP hizmeti sunarken en doğru planlamayı, doğal görünümü ve yüksek yoğunluklu saç ekimi hizmetini garanti eder Este Favor aynı zamanda uzman ve başarılı ekibi ile saç ekimi alanında kaliteli hizmet vermektedir. Saç ekimi işlemlerini A+++ hastanesinde JCI sertifikalı ve steril ameliyathane ortamında gerçekleştirmektedir.

2-Asmed Saç Ekim Merkezi

Asmed Saç Ekim Merkezi, İstanbul'un Asya yakasında bulunan popüler bir saç ekim merkezi olmakla beraber Türkiye'nin en popüler saç ekimi cerrahlarından biri olan Dr. Koray Erdoğan tarafından kurullmuş olup günümüzde ise halen Dr. Erdoğan tarafından yönetilmektedir. Dr. Erdoğan, FUE saç ekimi operasyonlarını Asmed Cerrahi Merkezi'nde alanında uzman altı hekimden oluşan ekibiyle gerçekleştirmektedir. Erdoğan ayrıca 2018 yılında Dünya FUE Enstitüsü başkanlığına seçilmiştir. Asmed ayrıca 20 yılı aşkın deneyime sahip olmakla beraber modern teknoloji ile donatılmış bir kliniktir. En gelişmiş FUE saç ekimi dijital teknolojileri kullanılmaktadır.

3-Dr. Müttalip Keser Saç Ekim Merkezi

Dr. Müttalip Keser, özel teknikler kullanarak dünya standartlarında saç ekimi operasyonları gerçekleştirmektedir. Saç ekimi operasyonunun basit bir işlem olmadığını bilen ve bu bilince sahip olan Dr. Keser, arzu ettiğiniz yoğunluğa ve tasarıma ulaşmanıza yardımcı olabilir. Dr. Keser, 1100'ün üzerinde hastaya FUE saç ekimi gerçekleştirmiş olup Amerika, Kanada, Almanya, Fransa, İsveç, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, Belçika, Romanya, Danimarka, İrlanda, İsviçre, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan dahil olmak üzere 30'a yakın yabancı ülkeden danışanlara destek olmaktadır.

4-Doku Tıp Merkezi

İstanbul'un Şişli semtinde yer alan ve dünya çapında saç ekimi alanında ileri teknolojiler ve tedavi edici yöntemlerle kaliteli hizmet sunan Doku Tıp Merkezi birçok danışana destek olmaktadır. Doku Tıp Merkezi'nde çalışan uzman doktor Serkan Aygin Türkiye'de tanınmış bir cerrah olmakla beraber “Saç Ekimi Cerrahisi” alanında 2019 “Avrupa Tıp Ödülü”ne layık görülmüştür. Ayrıca saç ekimi alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Dr. Aygin, Türkiye'nin en prestijli hastanesinde saç ekimi operasyonlarını gerçekleştirmektedir.

5-Este World Saç Ekim Merkezi

Gelişmiş ve kapsamlı kozmetik cerrahi hizmetleri sunan Türkiye'nin en güvenilir saç ekim kliniklerinden biri olan Este World, kozmetik ve sağlık hizmetlerini dünyanın 4 köşesine yaymaktan mutluluk duyar. İstanbul, Dubai, Londra, Berlin, New York gibi önemli dünya destinasyonlarında yer alan ve saç ekimi, kozmetik cerrahi tedavileri ve medikal turizm endüstrisinde sınırları zorlayan Este World, deneyimli sağlık uzmanları sayesinde en başarılı saç ekim operasyonları gerçekleştirmektedir.

En İyi Saç Ekim Yöntemleri Nedir?

Danışanın saç dökülme boyutuna göre yöntem seçilmekle beraber en iyi saç ekimi yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

Safir FUE Saç Ekimi

2016 yılından beri uygulanan safir saç ekimi diğer yöntemlere göre nispeten yeni bir saç ekim yöntemi olmakla beraber özel safir bıçaklar ile uygulanan bir yöntemdir. Safir FUE, yoğun kanalların açılmasını sağladığı için bıyık, sakal ve kaş ekiminde de kullanılmaktadır. Oldukça pratik bir uygulama tarzına sahip olan bu teknik, etkili sonuçları ile diğer yöntemlere göre sıklıkla tercih edilmekte olup, daha hızlı bir iyileşme süreci de sunmaktadır.

DHI Saç Ekimi

DHI saç ekim yöntemi, günümüzde saç ekimi operasyonu yaptırmak isteyen danışanlar tarafından en çok araştırılan ve tercih edilen ekim yöntemlerinden biridir. Mikro FUE saç ekimi yöntemi ile donör bölgeden alınan greftler klasik mikro saç ekimi yapılmadan doğrudan ekim yapılan bölgeye nakledilebilir. DHI saç ekiminde kullanılan kalemler içi boş ve yay mekanizmalıdır. Bu yaylı mekanizma, gerildikten sonra basıldığında ucu iter ve cildi delerek grefti içeride bırakır.

En İyi Saç Ekim Merkezi Neresidir?

Türkiye'de ve özellikle birçok saç ekim merkezi bulunmaktadır. En iyi saç ekim merkezini tercih etmek için öncelikle iyi bir araştırma yapmak gerekir. Ayrıca seçtiğiniz kliniğin deneyimi, uzmanların ustalığı ve klinikte kullanılan teknolojik araçlar da göz önüne alınmalıdır.

Saç Ekimi Kimlere Uygulanamaz?

Saç dökülmesi yaşayanlar için saç ekimi operasyonu, hem erkekler hem de kadınlar için doğal görünüm veren kalıcı bir çözüm sunar. Ancak saç ekimi herkes için uygun bir tedavi yöntemi olmayabilir. Saç ekiminin uygulanamayacağı kişileri şu şekilde sıralamak mümkündür:

24 yaşın altındakiler

Çoğu uzman, 24 yaşından daha küçük olan kişiler için saç ekim operasyonunu uygun bulmamaktadır. Çünkü saç dökülmesi genellikle 24 yaşından sonra başlar.

Ciddi sağlık sorunu olan kişiler

Saç ekimi operasyonu muazzam sonuçlar verebilen bir işlem olsa da kalp hastalığı, böbrek veya karaciğer yetmezliği, diyabet gibi kronik sağlık sorunları olan kişiler için uygun olmayabilir.

Anestezi alamayan kişiler

Saç ekimi operasyonu yapmak için anestezi (lokal veya genel) verilmesi gereklidir. Bu nedenle anesteziye olumsuz tepki verenler veya kişinin anestezi almasını engelleyen durumları olan kişiler için saç ekimi işlemi uygun olmayabilir.

Kan yoluyla bulaşan hastalığı olan kişiler

HIV ve Hepatit C gibi kan yoluyla bulaşan hastalıkları olanlar genellikle saç ekimi ameliyatı için uygun bir aday değildir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi almak için tercih ettiğiniz saç ekim merkezine danışmanız gerekebilir.

Hemofili hastaları

Hemofili, kanın pıhtılaşmasını engelleyen bir durumdur. Bu nedenle hemofili hastasının öncelikle doktoruna danışması ve saç ekimi operasyonuna uygun bir aday olup olmadığını öğrenmek için kan pıhtılaşma testi yaptırması gerekir.

Saç Ekimi Öncesi ve Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Saç ekiminden önce bazı önemli noktalara dikkat edilmelidir:

Sigarayı mümkün olduğunca bırakmalı veya azaltmalısınız.

Alkol, kafeinli içecekler ve yeşil çay gibi tüketilen içecekleri bırakmanız gerekir.

Kronik hastalıklarınız için sürekli ilaç kullanıyorsanız mutlaka bu konuyu uzmanınıza bildirmelisiniz.

Yaklaşık 1 ay öncesinden bırakmanız gereken saç ürünleri, losyonlar gibi ürünlerden uzak durmalısınız.

Saç ekimi günü saçınıza herhangi bir jel veya jel sürmemelisiniz.

İşlem sırasında kolayca giyip çıkarabileceğiniz kıyafetleri tercih etmelisiniz.

Saç ekimi sonrasında ise dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Ekim yapılan bölgeye karşı dikkatli davranmanız tavsiye edilir.

Bu süreçte sizi zorlayacak ve terletecek spor gibi çeşitli aktiviteler yapmamanız önerilir.

Bu süreçte yaşayabileceğiniz ödem, ağrı gibi şikayetlere karşı ilaç kullanmanız önerilecektir.

Operasyondan sonra saç ekimi yapılan bölgeyi korumak için ilk üç gün yıkanmaması önerilir.

Yeni saçınızın yoğunluğu ve kalitesi bazı faktörlere göre değişiklik gösterecektir. Bu nedenle sabır gerektiren bir süreç içerisinde olduğunuzu unutmamalısınız.

Güneşten korumanız gereken bu işlemden sonra saç ürünlerini ne zaman kullanabileceğiniz konusunda doktorlarınızın tavsiyelerini alabilirsiniz.

En İyi Saç Ekim Merkezi Nasıl Seçilir?

Eğer sizler de saç ekim işlemi yaptırmak istiyorsanız ve en iyi saç ekimi merkezi hangisi diye düşünüyorsanız, yapmanız gereken şey Google araştırması yapmak ve ardından gözünüze çarpan saç ekim merkezlerini not etmektir. Ardından bu listedeki saç ekim merkezleri hakkında yorumlar okuyabilir veya klinikle birebir iletişime geçebilirsiniz. Böylece saç ektirme fiyatları hakkında daha fazla bilgi de edinebilirsiniz. .