Türkiye’de tedavi edilen Gurbetçi vatandaş Hollanda’ya geri döndü

2020 yılı başlarında Ankara'nın Avrupa Birliği'nden yaşayan en az dördü Hollanda'dan olmak üzere onlarca korona hastası Türk vatandaşını tedavi için Türkiye’ye getirmişti. Bunlardan biri de, Hollanda'daki doktorların iyileşme şansı görmediği İlhan Duman’dı. (47 yaş)

Türkiye'deki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan İlhan Duman ile ilgili; Amsterdam'daki hastanedeki doktorlar iyileşme umudu göremediği için tedaviyi durdurma kararı almışlardı.

Daha sonrasında Oğlu Furkan Duman Türkiye'den yardım talebinde bulunmuş, Ocak ayının sonunda babası Türkiye'deki bir hastaneye nakledilmişti.

Türkiye'deki doktorlara göre ilhan Duman şu anda solunum cihazına bağlı değil ve dikkatli bir şekilde iletişim kurabiliyor. Onlara göre, tedaviye artık Hollanda'da devam edilebilir.

Türk yetkililerine göre; yaşadıkları ülkede "gerekli ve özel bakımı" bulamayan Türk vatandaşları tedavi için Türkiye'ye getirilmişti.

Türkiye tarafından Hollanda'dan getirilen diğer üç Türk vatandaşı ise yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdiler

Amsterdam hastanesi o sırada bu bireysel vaka hakkında yorum yapmak istemedi, ancak "iyileşme olasılığı yoksa" tıbbi kararın durdurulacağını söyledi.

Şimdi bile hastane bu vaka hakkında yorum yapmak istemiyor çünkü mevcut tıbbi durum hakkında bilgisi yok.

“HOLLANDA'DAKİ MESLEKTAŞLARIMIZ DA ELBETTE HER ŞEYİ VERDİLER”

Türkiye'den Doktor Turan yaptığı açıklamada:

“Fakat Türkiye'de hastalar çok hasta veya altta yatan başka birçok hastalığı olsa bile tedaviye devam etmeye çalışıyoruz. Özellikle çok genç olduklarında. Tıbbi gerçekleri göz ardı etmiyoruz, ancak uzun süreli tedavi ile durumun bazen olumlu olabileceğine inanıyoruz.”

Son olarak oğlu Furkan bu konuda şunları söylüyor:

“Hollanda'daki doktorları dinleseydim babam artık orada olmayacaktı. Babam şimdi bizimle iletişim kuruyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.