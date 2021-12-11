Türkiye'de kaç Omicron varyantı var? Hangi illerde Omicron varyantı var?

Türkiye'de de Omiccron varyantına rastlandığı açıklandı. Peki bu varyant ne şekilde seyrediyor ve hangi illerde? Omicron varyantı daha bulaşıcı mı?

Türkiye'de de Omiccron varyantına rastlandığı açıklandı. Peki bu varyant ne şekiylde seyrediyor ve hangi illerde

Türkiye'de kaç Omicron varyantı var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Omicron varyantı) Evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere"

Hangi illerde Omicron varyantı var?

Sağlık Bakanı Koca: "(Omicron varyantlı hastalar) Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar"

Omicron varyantı nedir?

Omicron varyantı, daha önce tespit edilen Delta ve Mu varyantlarına benzer şekilde, virüsün hedef hücrelere tutunmasını sağlayan “spike” (diken) proteinlerinin yapısında ve çoğalma kabiliyetinde değişime neden olan bazı mutasyonlar sonucuyla ortaya çıkmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.