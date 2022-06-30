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TIMETURK / SAĞLIK / Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini bildirdi.

3 Saat Önce
2022-06-30 09:59:22
Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil yakın fiziksel temasla bulaşıyor." ifadelerini kullandı.

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