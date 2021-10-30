Türkiye'de ilk, dünyada 13. kan ürünleri üretim tesisi

Bakan Varank, 'Bu tesis ile birlikte dünyada sadece 12 merkezde üretilen, maalesef Türkiye’de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri üretilecek. Yani bu fabrika, dünyada bu alandaki 13'üncü tesis olacak.' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilaçta yerlileşmeyi hedefleyen "Plazma Ürünleri Elde Edilmesi Projesi" kapsamında Maxicells şirketi tarafından Silivri'de hayata geçirilen Plazma Ürünleri Üretim Tesisi'nin temelini attı.

Tam kan bağışından elde edilen ancak kullanılmayıp çöpe giden plazmaların bu fabrikada değerlendirileceğini belirten Varank, "Tabii bu projenin vatandaşlarımızın sağlığına yönelik katkıları ekonomik katkısının çok çok üzerinde. İnşallah Maxicells liderliğinde Türkiye'nin ilk kan ürünleri biyoloji laboratuvarı da kurularak önemli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar burada geliştirilecek." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri üretilecek"

Mustafa Varank, son dönemde devasa tesislerin açılışlarının ardı ardına gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Daha ekim ayının başında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Adana'da 1,7 milyar dolarlık yatırım değerine sahip Ceyhan Propilen Üretim Tesisi'nin temel atma törenini yaptık. Aradan iki hafta bile geçmeden Eskişehir'de 850 milyon liralık yatırımla kurulan Haier Beyaz Eşya fabrikasının açılışını yaptık. Bugün de 550 milyon avro yatırım değerine sahip plazma üretim tesisinin temel atma töreniyle karşınızdayız. Bu tesis, yaklaşık 66 bin metrekare kapalı alan sahip olacak ve 172 dönüm arazi üzerine inşa ediliyor."

Fabrikanın kendi alanında dünyada 13'üncü tesis olacağını belirten Varank, "Bu tesis ile birlikte dünyada sadece 12 merkezde üretilen, maalesef Türkiye'de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri üretilecek. Üretime geçtiğinde 450 vatandaşımıza ekmek kapısı olacak bu yüksek teknolojili tesis, Türkiye'den her yıl yurt dışına ödenen 1,2 milyar liralık rakamın yurt içinde kalmasını sağlayacak. Plazma ürünlerindeki en önemli husus olan kan tedariki konusu da Türk Kızılay'ı ile yapılan anlaşma neticesinde çözülmüş olacak."

Varank, Türkiye'ye yatırım yapan bütün sanayicileri ayrım yapmadan desteklediklerini ifade ederek, "Biz ülkemize yatırım yapan tüm sanayicilerimizi en ufak ayrım yapmadan bağrımıza bastık, basmaya da devam ediyoruz. Fikirden pazara üretim süreçlerinin her aşamasını etkin programlarımızla destekliyoruz. TÜBİTAK'la firmalarımızın AR-GE harcamalarına ciddi katkılar sağlıyoruz." dedi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.