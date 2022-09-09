Türk Tabipleri Birliği: Artık yeter. İşyeri hekimleri haklarını istiyor

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu (TTB İSİH) ile İşyeri Hekimleri Derneği “Artık yeter. İşyeri Hekimleri Haklarını İstiyor” başlığı altında TTB Merkez Konseyi'nde ve birçok ilde eş zamanlı basın toplantısı düzenledi.

Ankara'da TTB Merkez Konseyi binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamayı okuyan TTB İSİH Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut “Bugün Adana, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde eş zamanlı olarak basın açıklamaları yapıyoruz. Bu açıklamalarda iş yeri hekimleri olarak yaşadığımız sorunları dile getiriyoruz. Duymayan kulaklara bir kez daha sesleniyoruz” dedi.

“SORUNLARIMIZ ARTIYOR”

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre, iş yeri hekimlerinin çok fazla sorunu olduğunu ve yaşadıkları bu sorunların ülkenin ekonomik, politik ve siyasi yapısından bağımsız olmadığını belirten Dr. Metehan Akbulut, açıklamasının devamında şunları söyledi:

*Sorunlarımızın tümünün çözümünün bu düzen içerisinde mümkün olmadığını biliyoruz. Ama yapılabilecek kimi düzenlemelerle sorunların bir kısmı giderilebilir.

*Yeter ki böyle bir niyet olsun. Yeter ki çıkarılan ve çıkarılacak yasalar, yönetmelikler de patronların kârı değil işçi sağlığının korunması ve işyeri hekimlerinin hakları, öncelensin.

*Biz iş yeri hekimlerinin ücretleri tarihimizin en düşük seviyesine geriledi. Çalışma şartlarımız olağanüstü ağırlaştı ve iş güvencemiz ortadan kalktı. Maaşlarımız düzenli ödenmiyor.

*SGK primlerimiz OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri) şirketleri tarafından eksik yatırılarak geleceğimiz gasp ediliyor. Kullandığımız araç ve akaryakıt harcamaları ile bilgisayar ve internet gibi giderleri kendimiz ödemek zorunda kalıyoruz.

*İzin hakkımızın kısıtlandığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yerinde ve etkili denetimlerin yapılmadığı, ama en önemlisi de mesleki bağımsızlığımızın her geçen gün erozyona uğratıldığı bir ortamda çalışmaktan yıldık, yorulduk.

“MÜCADELEYİ YÜKSELTECEĞİZ”

340 bin işyerinde görev yapan 14 bine yakın işyeri hekimi olarak sorunlarını anlatmaktan yorulduklarını ve artık çözüm istediklerini ifade eden Akbulut; “Biz iş yeri hekimlerinin ücretleri tarihimizin en düşük seviyesine geriledi. Çalışma şartlarımız olağanüstü ağırlaştı ve iş güvencemiz ortadan kalktı. Maaşlarımız düzenli ödenmiyor. SGK primlerimiz OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri) şirketleri tarafından eksik yatırılarak geleceğimiz gasp ediliyor. Kullandığımız araç ve akaryakıt harcamaları ile bilgisayar ve internet gibi giderleri kendimiz ödemek zorunda kalıyoruz. İzin hakkımızın kısıtlandığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yerinde ve etkili denetimlerin yapılmadığı, ama en önemlisi de mesleki bağımsızlığımızın her geçen gün erozyona uğratıldığı bir ortamda çalışmaktan yıldık, yorulduk. 340 bin işyerinde görev yapan 14 bine yakın işyeri hekimi olarak sorunlarımızı anlatmaktan yorulduk, artık çözüm istiyoruz” dedi.