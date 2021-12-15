Türk profesörden diyabet tedavisinde devrim niteliğinde keşif
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, diyabet hastalığı için bilimsel bir keşfe imza attığını açıkladı. ‘Fakbin’ adı verilen hormonun bloke edilerek tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarının tedavi edilebileceğini söyledi.
2021-12-15 13:14:27
Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, diyabet tedavisi için devrim yaratabilecek bir bilimsel keşfe imza attı.
Hotamışlıgil ve ekibi, ‘fabkin' adını verdikleri hormonu bloke ederek, hem Tip-1 hem de Tip-2 diyabetli farelerde hastalığı ortadan kaldırmayı başardı. Prof. Hotamışlıgil, hormonun nasıl çalıştığını ve tedavide nasıl kullanılabileceğini NTV'de anlattı.
Hotamışlıgil şunları söyledi:
“Yağların yıkılımı sırasında yağ hücrelerinin kendisinin bir hormon ürettiği ortaya çıktı. Bu hormon pankreasın fonksiyonlarını etkiliyor. Karaciğerde şeker üretimini kontrol ediyor. Hem tip 1 hem tip 2 diyabet yağları tutamıyor. Bu hormonun yükselmesine engel olursak ki hayvanlarda yaptığımız bu. Engel olduğumuzda hastalık meydana gelmiyor. Tip 2 diyabette hastalık etkili olduktan sonra etkili olacağını biliyoruz fakat tip 1 diyabette bu çalışma henüz yapılmadı. Tip 1 diyabette daha çok koruyucu nitelikte bir girişim vereceği tip 2 diyabette ise hem koruyucu hem tedavi edici bir profile sahip olacak.”
Kaynak: ntv.com.tr
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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