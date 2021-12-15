Türk profesörden diyabet tedavisinde devrim niteliğinde keşif

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, diyabet hastalığı için bilimsel bir keşfe imza attığını açıkladı. ‘Fakbin’ adı verilen hormonun bloke edilerek tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarının tedavi edilebileceğini söyledi.

Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, diyabet tedavisi için devrim yaratabilecek bir bilimsel keşfe imza attı.

Hotamışlıgil ve ekibi, ‘fabkin' adını verdikleri hormonu bloke ederek, hem Tip-1 hem de Tip-2 diyabetli farelerde hastalığı ortadan kaldırmayı başardı. Prof. Hotamışlıgil, hormonun nasıl çalıştığını ve tedavide nasıl kullanılabileceğini NTV'de anlattı.

Hotamışlıgil şunları söyledi:

“Yağların yıkılımı sırasında yağ hücrelerinin kendisinin bir hormon ürettiği ortaya çıktı. Bu hormon pankreasın fonksiyonlarını etkiliyor. Karaciğerde şeker üretimini kontrol ediyor. Hem tip 1 hem tip 2 diyabet yağları tutamıyor. Bu hormonun yükselmesine engel olursak ki hayvanlarda yaptığımız bu. Engel olduğumuzda hastalık meydana gelmiyor. Tip 2 diyabette hastalık etkili olduktan sonra etkili olacağını biliyoruz fakat tip 1 diyabette bu çalışma henüz yapılmadı. Tip 1 diyabette daha çok koruyucu nitelikte bir girişim vereceği tip 2 diyabette ise hem koruyucu hem tedavi edici bir profile sahip olacak.”

Kaynak: ntv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.