Türk doktorlar, kalp ritmini yeniden düzenlediler, literatüre adlarını yazdılar!

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ercüment Taşkıran'a atriyal taşikardi teşhisi konuldu. Doç. Dr. Abdülkadir Uslu ile ekibinin Taşkıran'ın kalbinin normal ritmine kavuşmasını sağlayan cerrahi yönetimi anlattıkları 'Çoklu elektrofizyolojik prosedürler gerektiren zor bir atriyal taşikardi vakasının cerrahi tedavisi' başlıklı makaleleri, uluslararası hakemli dergi Journal of Electrocardiology'de yayımlanarak dünya tıp literatürüne kazandırıldı.

Kalbinde 10 yıldır ritim bozukluğu (aritmi) bulunan Ercüment Taşkıran, hastalığının neden olduğu çabuk yorulma, aşırı terleme, bunalma, bayılma ve kalp yetmezliği gibi sorunlarla hayatını sürdürmeye çalışıyordu.

Tedavisinde kullanılan ilaçların fayda etmediği Taşkıran, bir gün evinde bayılması üzerine Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tetkikler sonucunda Taşkıran'a, kalbin kulakçıklarından kaynaklanan, ölümcül olmayan ancak devamlılığı halinde kalp yetmezliğine kadar varabilen kötü sonuçlarla seyreden "atriyal taşikardi" teşhisi konuldu.

Doç. Dr. Abdülkadir Uslu ve ekibi, hastaları Taşkıran'ın tedavisinde, ritim bozukluğuna yol açan sorunlu bölgenin tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlayan ve aritmilerde sıklıkla kullanılan "ablasyon" yöntemini uygulamaya karar verdi.

Ercüment Taşkıran'a uygulanan ablasyon tedavisini diğerlerinden ayıran ise 3 boyutlu haritalamanın yanı sıra "sıcak" ve "soğuk" ablasyon yöntemlerinin bir arada kullanılması ve tüm elektrofizyoloji prosedürlerinin basamaklar halinde uygulanması oldu.

Doç. Dr. Abdülkadir Uslu ile ekibinin Taşkıran'ın kalbinin normal ritmine kavuşmasını sağlayan cerrahi yönetimi anlattıkları "Çoklu elektrofizyolojik prosedürler gerektiren zor bir atriyal taşikardi vakasının cerrahi tedavisi" başlıklı makaleleri, uluslararası hakemli dergi Journal of Electrocardiology'de yayımlanarak dünya tıp literatürüne kazandırıldı.

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