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TIMETURK / SAĞLIK / Tükürük testi nedir? Tükürük testi neden yapılır?

Tükürük testi nedir? Tükürük testi neden yapılır?

İnsan vücudu günde yaklaşık 1 ya da 2 litre arasında tükürük üretiyor. Tükürük sıvısını da bilindiği gibi tükürük bezleri ortaya çıkarıyor. Her gün ürettiğimiz tükürüğün içinde ise 700’den fazla mikroorganizma ile ürik asit gibi maddeler bulunuyor. Bu durumda hastalıkların teşhisi için de oldukça önemli. Peki, Tükürük testi nasıl yapılır?

3 Saat Önce
2022-02-18 16:25:04
Tükürük testi nedir? Tükürük testi neden yapılır?

Hindistan'da yapılan araştırmaya göre tükürükteki maddelerin pek çok hastalığın tanısında yardımcı olabileceği ortaya çıktı. Bu gelişme sonrasında insanlar tükürükten hastalık teşhisinin nasıl yapıldığı hakkında detayları araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Tükürük testi nedir ve neden yapılır?

Tükürük testi, hastaya hiçbir müdahalede bulunulmadan sadece tükürük yapısının incelenmesi sonucunda yapılan kontrollerdir. Tükürükler, kişinin vücudunda bulunan pek çok rahatsızlık hakkında bilgi vermektedir. Elde edilen verilere göre rahatsızlıklar hakkında ön bilgilere sahip olunur ve tedavi sürecinin ilk aşamasına başlanır.

Tükürük testi nasıl yapılır?

-Bir gece önce bir bardak suyu başucumuza koyuyoruz.
-Ertesi sabah hiçbir şey yemiyoruz.
-Dişlerimizi fırçalamıyoruz ve ağzımızı da çalkalamıyoruz.
-Önce ağızda tükürük biriktirerek su dolu bardağa bir kere tükürüyoruz.
-15 ya da 20 dakika sonra tükürük üstte kalıyorsa bağırsak floramızın çok iyi olduğu anlamı çıkabilir.
-Fakat su bulanmış ve tükürük aşağı inmiş ya da dibe çökmüşse, bağırsaktaki zararlı mikroorganizmaların en meşhuru olan mantarın görülme olasılığı yüksek. .

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