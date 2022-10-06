Tuba (Tüp) kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Tuba kanserinin görülme sıklığı nedir? Tuba kanserinin tedavisi nasıl olur?

Sinsice ilerleyen kanser türlerinden Tuba (Tüp) kanseri oldukça merak ediliyor. Tuba (Tüp) kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Tuba kanseri kaç yaşlarında ortaya çıkar? Tuba kanserinin tedavisi nasıl olur? İşte cevapları...

Uzmanlar, kanser vakalarının gün geçtikçe arttığı ve bu konuda çok dikkatli davranılması gerektiği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyorlar. Nadir görülen kanser türlerinden biri olmasına rağmen sinsice ilerlemesinden dolayı en merak edilen hastalıklardan biri de Tuba (Tüp) kanseri.

Tuba (Tüp) kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Tuba kanseri kaç yaşlarında ortaya çıkar? Tuba kanserinin tedavisi nasıl olur? İşte cevapları...

Tuba kanseri nedir?

Rahimle yumurtalıkların arasında yer alan ve döllenmenin gerçekleştiği rahmin parçasına tüp denir. “Tuba” olarak da bilinen bu organın fonksiyonu, yumurtayı rahim boşluğuna nakletmek ve spermin yumurtaya doğru gitmesini sağlamaktır. Tuba kanseri, genital organ kanserleri arasında oldukça nadir görülen bir kanser türüdür. Rahim ağzı kanseri gibi erken yakalanabilen bir kanser türü olmadığı ve semear gibi akıntı testleri ile teşhis edilemediği için erken tanısı pek mümkün değildir. Tuba kanseri, maalesef yumurtalık kanseri gibi çok geç teşhis edilir. Geç teşhis edilmesi ve tümör cinsi çok kötü olması nedeniyle yüksek riskli bir hastalıktır.

Tuba kanseri belirtileri nelerdir?

Karında bir takım ağrı, hazımsızlık, gaz ve idrar yollarında bazı şikayetler görülür.

Anormal vajinal kanama ve akıntı...

Karında su toplanması, karında bir kitle oluşması ancak hastalığın çok ileri dönemlerinde ortaya çıkan belirtilerdir ki o zamanda hastalık oldukça fazla ilerlemiş sayılır.

Ne yapılmalı?

Özellikle 40 yaşından sonra, menopoza yaklaşan kadınların muhakkak 6 ayda bir jinekolojik muayeneden geçmeleri gerekir. Senede 1 semear aldırmalı ve mutlaka ultrason çektirmelidirler. Şüpheli durumlar gözlediğinde ciddi olarak değerlendirmeye alınmalıdır.

Hastalığın görülme sıklığı nedir?

Genelde 50-60 yaş aralığında menopoz sonrası dönemin hastalığıdır. Vakaların ancak % 20'si 50 yaşın altındadır.

Tuba kanseri nasıl tedavi edilir?

Tüp kanserinde, tıpkı over kanserinde olduğu gibi evreleme cerrahisi yapılarak hastalığın yayılım derecesi hakkında fikir sahibi olunur.

Kitle küçültücü cerrahi yapılarak hasta daha sonra yayılım derecesine göre kemoterapiye verilebilir.

Tüplere sınırlı hastalıkta kemoterapi verilmeyebilir. Fakat tüp kanserinin ana tedavi şeması cerrahi+kemoterapi şeklindedir..

Çok daha ileri evrelerde ise radyoterapi de fazla etkili olmamakla birlikte denenen tedavi rejimlerinden birisi olarak karşımıza çıkar.

Tedavinin mutlaka jinekolog onkologlarca yapılması gereklidir. .