TTB'den 'muayenehane' tepkisi: Hekimleri zora sokacak

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin muayenehanesi olan hekimleri hedef alan bir düzenleme olduğunu ifade eden Türk Tabipleri Birliği (TTB), 'Düzenlemeler, muayenehanesi olan hekimleri zora sokacak ve mesleki faaliyetlerini çok büyük ölçüde kısıtlayacak nitelikte” ifadelerini kullandı

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle birlikte bundan böyle, muayenehanesi olan hekimler özel hastane ile sözleşme imzalayabilecek, üniversitedeki akademisyenler de özel hastanelerde çalışabilecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ve yönetmeliğin muayenehanesi olan hekimleri zora sokacak, mesleki faaliyetleri büyük ölçüde kısıtlayacak nitelikte olduğunu ifade eden Türk Tabipleri Birliği (TTB), yönetmeliğe tepki gösterdi.

Boş kadro ve yıllık sözleşme şartı aranıyor

Açıklamasında 1219 sayılı yasayı hatırlatan TTB, "Mesleğini serbest olarak icra eden hekimler, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversitelerinin yanı sıra, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan talep edilmemek kaydıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan bu tür sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilmektedirler" ifadelerini kullandı.

Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile birlikte hekimlerinin tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmelerinin, özel hastane veya tıp merkezinde ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması ve yıllık sözleşme yapılması halinde mümkün olabileceğini ifade etti.

'Çok az sayıda sözleşme yapılabilecek'

Özel hastanelerin ve tıp merkezlerinin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda belirli koşullara uygun olarak sözleşme yapılması yolunun açık görünmesine rağmen çok az sayıda sözleşmenin yapılabileceğini ifade eden TTB şunları kaydetti:

"Düzenlemeye göre bu durumda özel hastane veya tıp merkezinin ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının %15'ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalanması mümkün. Yönetmeliklerde, aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ise ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamayacak.

Yapılan düzenlemeler ile ayrıca, hastanın bilgilerinin tedavi olacağı özel hastane veya tıp merkezine, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) üzerinden gönderileceği de belirtilerek hasta verilerinin yine hukuka ve mesleki deontoloji kurallarına aykırı olarak aktarımı isteniyor."

Türk Tabipleri Birliği, açıklamasında hekimlerin ve hastaların haklarının korunması için gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti.