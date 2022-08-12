Topuğunuza limon sürerseniz bakın ne olur!

Limonun faydalarını saymak bitiremeyiz. Limonun az bilenen bir faydasıda topuğumuza sürersek birçok hastalıktan kurtulabiliriz.

Limonu topuğumuza sürerek sadece ayaklarla ilgili sorunlara değil grip gibi hastalıklarıda engellemiş oluyoruz.

1 Adet limonu iki ye bölüyoruz. Limonun üstüne kaya tuzu koyarak topuğumuza denk gelecek şekilde sürüyoruz. İsterseniz Limona kaya tuzu ekledikten sonra topuğunuza denk gelecek şekilde streeç yardımıyla ayağınaza sarabilirsiniz. Bu yöntem ile grip, soğuk algınlığı hastalığına iyi geliyor.

Editörün notu: Sitemizde yer alan bu haber farklı kaynaklarda belirtilen kullanıcıların deneyimlerini yansıtmaktadır. Her bünye aynı ilaca farklı tepki gösterebilir. Dolayısıyla bu kürleri doktorunuza mutlaka danışarak uygulayın. Aksi takdirde bahse konu terkip, vücudunuzda etkileşime girer ve zarar göre bilirsiniz. .