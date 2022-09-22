Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kadrosu ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları açıklandı mı? 2022 TUS sınav sonuç tarihi

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kadrolarına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, 'Bu cuma günü muhtemelen kadrolar açıklanmış olacak. Biz ÖSYM'ye gönderdik. 9 bini geçen bir kadrodan bahsediyoruz. Ben özellikle yoğun bir talebin olacağını, yüzde 90'ların üzerinde bir doluluk olacağını tahmin ediyorum' dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'na katılmak için geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirten Koca, şu bilgileri verdi:

"Bu cuma günü muhtemelen kadrolar açıklanmış olacak. Biz ÖSYM'ye gönderdik. 9 bini geçen bir kadrodan bahsediyoruz. Ben özellikle yoğun bir talebin olacağını, yüzde 90'ların üzerinde bir doluluk olacağını tahmin ediyorum. 'Beyaz reform' diye adlandırdığımız yeni dönemde kamuya dönüşün çok yoğun olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde kamunun her geçen gün güvenilir bir liman olduğunu hepimiz birlikte görmüş olacağız. Birtakım özlük haklarının devreye girmesiyle kamunun bundan sonraki süreçte özellikle hekimlerimiz için daha cazip olacağını göreceğiz."

Koca, personel alımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi verdiğini, 85 bin kişinin alımının bu yıl yapılacağını bildirdi. .