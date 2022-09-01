Tıp fakültesi müfredatına 'mutfakta yemek' dersi!

Stanford Üniversitesi tıp fakültesinde, tıp öğrencilerine 'Mutfak Tıbbı' olarak beslenme eğitimi verilmeye başlandı

Stanford Üniversitesi'nden Dr. Michelle Hauser, tıp öğrencilerine, şu anda 100'den fazla ülkede uygulanan bir tıp fakültesi müfredatıyla nasıl yemek pişirileceğini öğreterek, daha iyi yemek yemeyi öğrenmeleri için erken yaşta ilham veriyor.

Dahiliye ve yaşam tarzı tıbbında kurul onaylı Hauser, Fox News Digital'e verdiği demeçte, "Beslenme eğitimi, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın birçok ülkesinde tıp eğitiminde kritik bir kaçırılmış fırsattır. CM [mutfak tıbbı] alanı, çoğu sağlık profesyoneli eğitim programında öğretildiği (veya öğretilmediği) beslenme arasındaki boşluğu doldurmak için ortaya çıktı" diyor.

Sağlık hedeflerine ulaşmak ve uzun ömür, sağlık ve performansı iyileştirmek için beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye yardımcı olmak için hastalarla etkin bir şekilde tavsiye vermek için tıp öğrencileri eğitiliyor.

Dr. Hauser, diyetin ABD'de morbidite ve mortalite için en önemli risk faktörü olmasına rağmen, tıp fakültesindeki toplam eğitim saatinin %0,6'sının beslenme ile ilgili konulara odaklandığını belirtti. .