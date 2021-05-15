Tip 2 diyabetli kalbe yardımcı olan kuru yemişler

Diyabet teşhisi konduktan sonra daha fazla fındık yiyenlerin kalp problemlerine ve felçlere en az duyarlı oldukları ortaya çıktı: kardiyovasküler hastalık geliştirme riski % 10 azaldı.

Boston'daki Chan Harvard Halk Sağlığı Okulu'ndaki araştırmacılara göre, tip 2 diyabet hastaları için, kalbe bir "yardım" olarak bazı kuruyemişler diyete dahil edilmelidir.

Hangi fındık yemeli: sayılar ve gerçekler

Bilim adamları, tip 2 diyabet teşhisi konmuş 16.000'den fazla kişiyi test etti. Toplamda, testler yaklaşık 20 yıldır yapıldı:

• yaklaşık 3.000 kişi felç geçirdi veya kalp sorunları var;

• yaklaşık 1700'ü kalp hastalığı ve felçten olmak üzere yaklaşık 5.600 kişi öldü.

Diyabet teşhisi konduktan sonra daha fazla fındık yiyenlerin kalp problemlerine ve felçlere en az duyarlı oldukları ortaya çıktı: kardiyovasküler hastalık geliştirme riski % 10 azaldı. Ayrıca, herhangi bir nedenden dolayı erken ölüm riskini % 25 oranında azalttılar ve her ilave fındık porsiyonu sorun riskini % 3 azalttı.

Kaç tane fındık yemelisin?

Bilim adamları hesapladı: günde beş veya daha fazla porsiyon (bir porsiyon yaklaşık 28 grama eşittir). Fındık türü de önemlidir: Görünüşe göre hepsi eşit derecede yararlı değildir. Tip 2 diyabete yardımcı olmak en iyisidir:

• ceviz,

• badem,

• kaşu,

• Antep fıstığı,

• cevizler

• macadamia,

• fındık,

• Çam fıstığı.

Bir beslenme uzmanı olan çalışma yazarı Gang Liu , kuruyemişlerin önleyici bir önlem olarak çok faydalı olduğunu bildirdi.

"Neden bu kadar faydalıdırlar? Çok basit. Kuruyemişler kan şekerinin kontrolü, yani tansiyon ve kolesterol seviyelerinin kontrolü anlamına gelir. Kuruyemişler ayrıca kan damarlarımız üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir, özellikle iltihaplanma riskini azaltır ve güçlendirir," dedi Liu.

Kardiyolog Terrence Sacchi ise, meslektaşının bulgularına katılıyor. Sacchi, "Çalışma, belirli fındık türlerinin diyabet üzerinde etkisi olduğuna ve kalp problemleri riskini azalttığına dair daha da fazla kanıt sağlıyor" dedi.

Rus uzmanlar meslektaşlarını destekliyor ve şunları not ediyor:

"Kuruyemişler ayrıca atıştırmalıklar ve çörekler gibi sağlıksız atıştırmalıkların yerini kolayca alabilecekleri için iyidir. Kuruyemişler vitaminler, omega-3 asitler, çeşitli yağlar, amino asitler içerir. Kan pıhtılarını önlemek, kalp atış hızını normalleştirmek için faydalıdır. Tuzlu ve kavrulmuş yemiş tüketmemelisiniz. Hem soğuk hem de sıcak çeşitli yemeklere çok iyi uyacaklardır. Ve tabii ki porsiyonları dikkatlice ölçmelisiniz - çünkü kuruyemişlerin kalorisi çok yüksektir. "

Kaynak: pravda.ru

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.