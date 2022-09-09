TEİS: Takviye gıdalar ve bitkisel zayıflama ilaçları ölüm saçıyor

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, internette satılan takviye edici gıdalar ve bitkisel zayıflama ilaçlarının insan sağlığına zararına dikkat çekerek satışlarının kontrol altına alınması için çağrı yaptı. Saydan, “Bu ülkenin eczacıları olarak, bu ilaçların ruhsatları, izinleri kontrolsüz olarak verilmeye devam ettiği sürece zayıflama ilaçlarının ölüm saçmaya devam edeceğini, bu ilaçların Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi gerektiğini kamuoyu aracılığıyla yetkililere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Muğla'da 15 yaşındaki bir gencin internetten alıp kullandığı zayıflama ilacından dolayı hayatını kaybetmesi ile ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. “Artık böyle haberler duymak istemiyoruz. Gençlerimiz ölmesin” diyen Saydan, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Sendika olarak, başta en çok kullanıcıya sahip e-ticaret platformları olmak üzere kanunlara ve vatandaş sağlığına aykırı şekilde internet üzerinden ‘takviye edici gıda' gibi masum bir ismin arkasına saklanarak pazarlanan bitkisel ilaçların ve münhasıran eczanelerimizde satılması gereken ilaçların satışlarının durdurulması, alınacak filtreleme önlemleriyle bu tip ilanların engellenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı, TİTCK ve ilgili e-ticaret sitelerine gerekli başvurular yapıldığı halde bu başvurularımızın göz ardı edilmesi, önlem alınmaması çok üzücüdür.

“İlaç olan her ürünün insanlarımıza verilme yeri, mutlaka eczanelerimiz olmalıdır”

İlacın satış yeri sadece eczanelerimizdir. İlaçların kargo ile gönderilmesi durumunda kişilere uygun şartlarda taşınmamış ilacın ulaşması söz konusu olacağı gibi, internet ortamında satılan ürünlerin gerçek ilaç olup olmadığının tespit ve kontrolü de mümkün değildir. Daha ne kadar vatandaş hayatını kaybedince bu yanlışı durduracağız? Öncelikle ilgili bakanlığın bu ürünlerden elini çekmesi ve vazgeçmesi, bu tür ilaçları asıl sahibi olan Sağlık Bakanlığı'na devretmesi gerekmekte ve ilaç olan her ürünün insanlarımıza verilme yeri, mutlaka eczanelerimiz olmalıdır.

“Sağlık Bakanlığı'na devredilmeli"

Bu ülkenin eczacıları olarak, bu ilaçların ruhsatları, izinleri kontrolsüz olarak verilmeye devam ettiği sürece zayıflama ilaçlarının ölüm saçmaya devam edeceğini, bu ilaçların sağlık bakanlığına devredilmesi gerektiğini kamuoyu aracılığıyla yetkililere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.”