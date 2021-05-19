Tech-neck semptomu nasıl önlenir?

Tech-neck, boyun ağrısı ve servikal sertlik gibi bir dizi semptomu kapsar. İnsanların boyunlarını eğerek cep telefonlarına bakarak geçirdikleri saatler yüzünden oluyor. Peki sizce bunu önlemenin bir yolu var mı?

Tech-neck, boyun ağrısı ve servikal sertlik gibi bir dizi semptomu kapsar. İnsanların boyunlarını eğerek cep telefonlarına bakarak geçirdikleri saatler yüzünden oluyor. Peki sizce bunu önlemenin bir yolu var mı?

Tech-Neck Nedir ve Nasıl Önlenir?

“Teknolojik hastalıklar” olarak anılan problemli durumlarla karşılaşma halimiz giderek artıyor. Tech-neck diye isimlendirilen ve boyunda ortaya çıkan rahatsızlık da bunlardan biridir. Bunun nedeni, yeni teknolojilerin kullanımının insanların günlük rutinlerinde giderek daha yaygın hale gelmesidir. Pratikte herkes iş, eğlence ve zaman geçirmek için her gün cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tablet kullanıyor. Mesele şu ki, çok az kişi bu cihazları doğru kullanıyor.

CBS News tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, insanlar bu tür elektronik cihazların kullanılması nedeniyle boyunları bükülerek ortalama iki ila dört saat geçiriyor. Bu, yılda 700-1400 saate eşdeğerdir ve tech-neck gibi önemli sendromlara yol açar. Peki tech-neck tam olarak nedir? Belirtileri nelerdir? Buna ne sebep oluyor? Öğrenmek için okumaya devam edin.



Tech-neck nedir? Bu probleme ne sebep oluyor?

Tech-neck aynı zamanda “text (metin, kısa mesaj) boyun sendromu” olarak da biliniyor. Cep telefonlarını kullanırken sürekli olarak boynu bükmekten kaynaklanan teknolojik bir hastalık olarak kabul edilir. Bu kötü duruşu tekrarlamak büyük fiziksel rahatsızlıklara da neden olabilir.

Bu sendrom, cep telefonuna bakarak uzun saatler geçirdiğinizde de ortaya çıkar (mesaj atmanıza gerek yoktur). Örneğin, zaman geçirmek üzere telefonunuzdaki haberlere veya sosyal medyaya başvurduğunuzda. Gördüğünüz gibi, bu kötü duruş ve kötü alışkanlıkların bir sonucudur.



Tech-neck ve semptomları

Bir önceki paragraftan da anlaşılabileceği gibi, tech-neck, cep telefonlarını (veya diğer benzer cihazları) gördüğünüzde boynun tekrarlayan bir biçimde eğilmiş vaziyette kalmasından kaynaklanıyor. Gerçek anlamda, bu, ciddi fiziksel rahatsızlığa neden olabilecek bir uygulamadır. Bu nedenle, tech-neck en karakteristik semptomları servikal ağrı ve sertlik, kötü duruş, baş ağrıları ve ağrılı sırttır.

Tendinopati veya tendinit (hareketle kötüleşen ağrı türünün yanı sıra tendonun işlevinde iltihaplanma ve bozulmaya neden olan bir tendon bozukluğu) gibi başka durumlara da neden olabilir. Dolayısıyla bu bozukluk, nöromüsküloskeletal sistemde disfonksiyonlara neden olabilir.

Omurga düzgün çalışmazsa eklem hizası değişebilir ve semptomlarla birlikte, disk herniasyonu, servikal spondiloz ve kontraktür gibi bozukluklara neden olabilir.

İlgili rahatsızlıklar

Tech-neck probleminin ötesinde, başparmağın aşırı kullanımı da eklem stresine neden olabilir ve bu durum, iki başka tür rahatsızlığa da neden olabilir:

Quervain tenosinoviti (bir tür iltihaplanma).

Dikiş yapanlarda da sıklıkla görülen baş parmak rizartrozu.

Fizyoterapistlerin uyarıları

Bu terapistlerin çoğu, son zamanlarda ofislerinde sıklıkla gördükleri bu büyük tech-neck sendromları dalgası konusunda yoğun bir biçimde uyarıda bulunuyorlar. Örneğin, bir fizyoterapist olan Monica Rodriguez, giderek daha fazla insanın bu nedenle (ve genel olarak akıllı telefonların, tabletlerin, dizüstü bilgisayarların ve bilgisayarların uzun süreli ve yanlış kullanımından kaynaklanan diğer teknolojik hastalıklar için) danışmanlık amaçlı aradığını açıklıyor.

Tech-neck problemini önlemenin yolları

Uzmanlar, bu ve diğer teknoloji ile ilgili hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek için aşağıdaki ipuçlarını önermektedir:

Cep telefonunuz, tabletiniz veya dizüstü bilgisayarınızın ekranını gözlerinizin hizasının sadece biraz altına yerleştirin: bunu yapmak, sırtınızı düz tutacaktır.

Dik bir duruşunuz olsun.

Sesli notları, mesajlara göre, daha öncelikli hale getirin.

Bileğinizi nötr bir konuma getirerek yazmak için iki elinizi de kullanın.

Düzgünce oturun.

Bu tür cihazları kullanarak harcadığınız zamanı azaltın.

Bilgisayarlar söz konusu olduğunda, klavyenizi ve farenizi bileğinizi kapatmayacak şekilde konumlandırın. Ön kollarınızı desteklemeli ve bileğinizin altına bir yastık koymalısınız. Uzmanlara göre klavye ideal olarak dirseğin altında kalacak bir hizada olacak şekilde yerleştirilmelidir.

Tüm gün bilgisayarla çalışıyorsanız her otuz dakikada bir dinlenin.

Bileğinizi uzatmanıza izin veren aktif esnemeler yapın.

Aktif bir biçimde sırt germe yapın.

Tech-neck ve sebepleri.

Küçük alışkanlıklarınıza dikkat edin

Günlük alışkanlıklar sağlığı büyük ölçüde etkiler. Gördüğünüz gibi, cep telefonunuzu kullanmak gibi basit şeyler sizin için hem fizyolojik hem de psikolojik olarak kötü olabilir. Örneğin, tech-neck isimli problemin semptomlarından biri kronik baş ağrılarıdır.

Mantıksal olarak, yukarıda bahsettiğimiz ipuçlarından bazılarını izlerseniz tech-neck ve diğer “teknolojik hastalıkları” önleyebilirsiniz. Ayrıca, bu tür cihazları kullanma sürenizi de azaltmanız gerekir.

Bu sendromu zaten geliştirdiyseniz de, en iyisi bir fizyoterapiste danışmaktır. Terapistler, fiziksel ve zihinsel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilirler.

Kaynak: aklinizikesfedin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.