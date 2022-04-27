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TIMETURK / SAĞLIK / Tavuklarda GDO serbest mi? Her tavuğa GDO mu yapılacak? GDO'lu tavuklar nasıl anlaşılır?

Tavuklarda GDO serbest mi? Her tavuğa GDO mu yapılacak? GDO'lu tavuklar nasıl anlaşılır?

Tavuklarda GDO serbest mi? Beyaz et üretiminde hayvanlara verilen soya ve mısır yeminde genetiği değiştirilmiş olanlarının kullanımına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Her tavuğa GDO mu yapılacak? GDO'lu tavuklar nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

34 Dakika Önce
2022-04-27 23:26:23
Tavuklarda GDO serbest mi? Her tavuğa GDO mu yapılacak? GDO'lu tavuklar nasıl anlaşılır?

Beyaz et üretiminde hayvanlara verilen soya ve mısır yeminde genetiği değiştirilmiş olanlarının kullanımına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Her tavuğa GDO mu yapılacak? GDO'lu tavuklar nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

Tavuklarda GDO serbest mi?

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş bazı mısır çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılmasına ilişkin karara Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin çıktı. Konuya ilişkin biyogüvenlik kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlık, BESD-BİR'in başvurusu üzerine, komite tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, genetiği değiştirilmiş MON87751 ve DAS-81419-2 soya çeşidi ve ürünlerinin yanı sıra MON87411 ve MZIR098 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde belirlenen şartlara uyulması kaydıyla kullanılmasına onay verdi.

Genetiği değiştirilmiş söz konusu ürünlerin sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem ham maddesi olarak kullanılması gerekiyor. Kararların geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi.

Her tavuğa GDO mu yapılacak?

Yönetmeliğe göre her tavuğa GDO uygulanmayacak. Fakat GDO'lu ve GDO'suz tavukların ayırt edilmesi pek mümkün görünmüyor.

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