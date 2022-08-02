Tatil sonrası adaptasyon sorunu yaşayanlar için önemli tavsiyeler!

Tatil dönüşü normal hayata adaptasyonun zorlaşabildiğini, isteksizlik ve umutsuzluğun arttığını belirten Uzman Klinik Psikolog Aziz Görkem Çetin, bazı önemli tavsiyelerde bulundu.

Tatile gitmek ne kadar heyecan verici ve dinlendirici ise geri dönüşler de bir o kadar hüzünlü ve yorucu olabiliyor. Özellikle mesaili çalışıp yılın belli dönemlerinde kısıtlı tatil günleri bulunan ve dönüşte hemen işe başlamak zorunda olanlar için bu süreç çok daha zor bir hal alabiliyor. Konsantrasyon sağlayamama, isteksizlik, umutsuzluk ve bunlara bağlı olarak iştahsızlık gibi çeşitli rahatsızlıklar bu dönemde sıkça rastlanabiliyor.

Bu sürecin çok normal olduğunu belirten Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Aziz Görkem Çetin, tatil dönüşünde adaptasyonun kolay sağlanabilmesi için bazı tavsiyeler verdi.

Rutinler bozulmamalı, olaylardan haberdar olunmalı!

Çetin, kişinin özellikle kendine 1-2 hafta alışma süresi tanıması, tatil sürecin keşfedilen ve yapmaktan hoşlanılan aktivitelerin rutin hayatta az da olsa programlanması, meşguliyetlerin artması, keyif alınan şeylere yönelimin olması, gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bir sonraki tatil için planlama yapılabileceğini, tatile çıkıldığı için rutin ilişkilerin tamamen kesilmemesi, genel olaylardan az da olsa haberdar kalınması ve mutlaka sağlıklı beslenilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Böylece gidilen tatiller devamında stres ve mutsuzluk yaratmaktan ziyade yeni döneme daha dinç başlamayı sağlayacaktır.