Tarihin en büyük salgılarından: İspanyol virüsü nedir?

Koronavirüs, hayatımızda 2 seneyi aşkın bir şekilde etkinliğini sürdürüyor. Ancak geçmiş dönemlerde daha tehlikeli hastalıklar da dünya üzerindeydi. En tehlikeli virüslerden biri de İspanyol Gribiydi. İspanyol virüsü nedir? İspanyol gribi nedir? İspanyol virüsü belirtileri nedir?

İSPANYOL GRİBİ NEDİR?

H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türü olan İspanyol gribi, 1918-1920 yılları arasında etkili olan ve 18 ay içinde 50 ile 100 milyon arası insanın ölümüne sebep oldu. O dönemde İspanyol gribi sebebi ile ölen insanlar dünya nüfusunun %15'ini oluşturuyordu. Bu sebeple dünya salgın tarihinin en büyük salgınları arasında yerini alıyor.

İSPANYOL GRİBİ NEREDE ORTAYA ÇIKTI?

1918'in ilkbaharında hayat normal akışı içerisinde ilerlerken, ABD'nin New Mexico eyaletinde askerler grip salgınıyla karşı karşıya kalmıştı. Birkaç ayda orduda birçok asker hastalanmış, sonbahara aylarına gelindiğinde İspanyol gribi Kansas eyaletinde etkin olmaya başlamıştı.

'Savaş gribi dahada fazla yaydı'

1. Dünya Savaşı'nın devam ettiği dönemde ABD Avrupa'ya askeri birliklerini gönderdi. Askeri birlikler içinde başlayan virüs askerlerin Avrupa'ya taşınması ile hastalık o bölgede de yayılmaya başladı. böylelikle yerel bir vaka küresel krize dönmüştü.

İSPANYOL GRİBİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Dönemin askerleri virüse yakalandığını, burunlarının kanaması ile birlikte nefes almada güçlük çekmeye başlamasından anlıyorlardı. Ve İspanyol Gribi 48 saat içerisinde enfekte olduğu vücudu öldürüyordu. Genç nüfus virüsün hedefinde olunca kamu işleri de aksamaya başladı. Hal böyle olunca ölen insanları kaldıracak, gömecek insan bulamadılar. Sokaklar ölülerle doldu.

'İlginç önlemler alındı'

O dönem insanlar boylesine bir virüs ile karşılaşmadıkları ve sağlık sektörürünün şimdiki zamana kıyasla daha zayıf olduğu için çeşitli önlemler aldılar. İnsan o kadar korku içerisindeydi ki cebinde salatalık taşıyan ile ayağına patetes bağlayan bile vardı.

İSPANYOL GRİBİ ADINI NEREDEN ALIYOR?

Salgın İspanya'da başlamadı. İspanyol nezlesi olarak adlandırılmasının sebebi İspanya'nın, I. Dünya Savaşı'nda yer almamış olması ve askerî sansür nedeniyle diğer Avrupa devletlerinde salgından söz edilmezken İspanyol basınının salgın konusunu ilk kez gündeme getirmiş olmasıdır.

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