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TIMETURK / SAĞLIK / ''Tarihi geçmiş koronavirüs ilacı'' iddialarına yanıt

''Tarihi geçmiş koronavirüs ilacı'' iddialarına yanıt

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedavi amacıyla Kovid-19 hastalarına verildiği yönündeki iddiaları yalandı.

2 Saat Önce
2021-07-27 18:41:28
''Tarihi geçmiş koronavirüs ilacı'' iddialarına yanıt

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TİTCK, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen "Kovid-19 tedavisinde kullanılan 'favipiravir' etken maddeli ilacın etiketinin değiştirildiği, son kullanma tarihi geçmiş ilaca yeni etiket yapıştırılarak hastalara verildiği" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Kovid-19 Rehberi'nde yer alan "favipiravir" etken maddeli ilaçlar için kuruma gelen ruhsat başvurularının ivedilikle ve öncelikli olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ilaçların stabilite çalışmaları uzun zaman almaktadır. Bu çalışmaların sonucuna göre son kullanma tarihlerinin güncellenmesi rutin bir işlemdir. Yeni tarihler; kurumumuzun bilgisi ve onayı ile firmalar tarafından ilaçlara etiket yapıştırılmak suretiyle güncellenmiştir. Dolayısıyla paylaşımlarda yer alan, son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedavi amacıyla koronavirüs hastalarına verildiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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