Tansiyon değerleri kaç olmalıdır? Yüksek ya da düşük tansiyon belirtileri nelerdir?

Sağlıklı olmak isteyen insanlar için ideal kan basıncı seviyesi yani normal tansiyon değeri kaç olmalıdır? Tansiyon belirtileri nelerdir? Yüksek ve düşük tansiyonun insanlara etkileri ve daha fazlası haberde...

Tansiyon iki sayıdan oluşan bir ölçüm olarak ifade edilir; üstte bir numara (sistolik) ve altta (diyastolik) bir kesir gibi. Örneğin, 120/80 mm Hg. Peki herkes sağlıklı kan basıncına sahip olmak ister. Ama bu tam olarak ne anlama geliyor? Normal kan basıncı seviyesi kaç olmalıdır?

İşte tüm detaylar…

Tansiyon ölçümünde en yüksek sayı, kalp kasınızın kasılması sırasında arterlerinizdeki basınç miktarını ifade eder. Buna sistolik basınç denir. Alttaki rakam, kalp kaslarınız vuruşlar arasındayken kan basıncınızı ifade eder. Buna diyastolik basınç denir. Her iki sayı da kalp sağlığınızın durumunu belirlemede önemlidir.

İdeal aralığından daha büyük sayılar, kalbinizin vücudunuzun geri kalan kısmına kan pompalamak için çok çalıştığını gösterir.

NORMAL TANSİYON DEĞERLERİ

Normal bir okumada, kan basıncınızın 90 ile 120'nin altında olan bir üst sayı (sistolik basınç) ve 60 ile 80'den küçük olan bir alt sayı (diyastolik basınç) göstermesi gerekir. Hem sistolik hem de diyastolik sayılar bu aralıkta olduğunda kan basıncının normal aralıkta olduğu kabul edilmektedir.

Kan basıncı değerleri milimetre civa cinsinden ifade edilir. Bu birim mm Hg olarak kısaltılmıştır. Normal bir okuma, bir yetişkinde 120/80 mm Hg'nin altında ve 90/60 mm Hg'nin üzerinde herhangi bir kan basıncı olabilir.

NORMAL DÜŞÜK YÜKSEK TANSİYON DEĞERLERİ

Durum Büyük tansiyon Küçük tansiyon

Tansiyon düşüktür 90'dan küçükse 60'tan küçükse

İdeal tansiyon 120 80

Sağlıklı tansiyon 140'tan küçükse 90'dan küçükse

Yüksek Tansiyon 140 ile 160 arasındaysa 90 ile 100 arasındaysa

Çok yüksek tansiyon 160'tan büyükse 100'den büyükse

YÜKSEK TANSİYONDA BELİRTİLER

– Enseden alın bölgesine doğru yayılan baş ağrısı

– Kulak uğultusu ve kulak çınlaması

– Baş dönmesi

– Burun kanaması

– Çarpıntı

– Terleme

– Sık idrara çıkma

DÜŞÜK TANSİYONDA BELİRTİLER

– Baş dönmesi

– Bulanık görme

– Soğuk, nemli, soluk cilt

– Hızlı nefes alıp verme

– Kalbin hızlı atması

– Halsizlik, yorgunluk

– Mide bulantısı

– Konsantrasyonda zorlanma

– Zihin bulanıklığı

– Bayılma .