Tabip-Sen'den 'Ek Ödeme Yönetmeliği'ne kırmızı ve yeşil kart!

Tabip-Sen, resmi sosyal medya hesabından 'Beyaz Reform'un kırmızı ve yeşil kartları' ismiyle bir paylaşım yaptı. Ek Ödeme Yönetmeliği'nin olumlu ve olumsuz yönlerini maddeler halinde sıraladıktan sonra 11 maddelik taleplerini dile getirdi.

Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği 12 Ağustos tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Tabip-Sen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanları için reform niteliğinde olduğunu ifade ederek 'Beyaz Reform' ismi ile duyurduğu yönetmelik maddelerini değerlendirdi.

Tabip-Sen yaptığı paylaşımda sağlıkta beyaz reformun başkalaşım döngüsü olan ‘larva evresinde' kaldığını ifade ederek "Bu dönüşümün eksiklikleri giderilmeli, Beyaz Reform tam anlamıyla gerçekleştirilmelidir" dedi. Tabip-Sen, ilk olarak yeni yönetmeliğin eksik yanlarını 'Kırmızı Kart' ile 12 maddede sıraladı:

Sendika, yönetmeliğin olumlu yanlarını 'Yeşil Kart' ile 10 madde halinde paylaştı:

Tabip-Sen yönetmeliğe ilişkin taleplerini ise şöyle sıraladı:

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