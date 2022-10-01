Sürekli üşümenin sebebi nedir? Soğuk intoleransı (Aşırı üşüme) belirtileri

Bazı insanlar hava durumu fark etmeksizin, yazın dahi üşüyebiliyorlar. Bu sürekli üşüme durumunun arkasında hangi hastalıkların yattığı merak ediliyor. Devamlı üşüyen insanların sağlık sorunu nedir? Üşüme problemi olanların hastalığı neler olabilir? Sürekli üşüme ne eksikliği? Kimler daha çabuk üşür? İşte sürekli üşüme nedenleri...

Kış aylarında soğuğa maruz kalarak üşümenin yanı sıra bir de hiçbir belirgin sebep olmadan üşüyen insanlar da bulunuyor. Bu insanların sürekli üşüme durumuna "Soğuk intoleransı" da deniliyor.

Söz konusu durumu sık sık yaşayan kişiler sürekli üşümenin neden olduğu hakkında araştırma yapıyorlar. Yaz aylarında dahi üşüyebilen kişiler, kendilerinde hangi sağlık sorunu olduğunu merak ediyorlar. Peki, sürekli üşümeye sebep olan durumlar nelerdir? Devamlı üşüyen insanların hastalığı nedir? Soğuk intoleransı belirtileri neler? İşte sürekli üşüyen insanların problemleri…

Bazı insanlar hava durumu ve mevsimsel şartlar ne olursa olsun sürekli üşüme problemi yaşıyorlar. Bu insanlar diğerlerine göre daha fazla üşürler ve bu durumdan oldukça rahatsız olurlar. Peki devamlı üşüme sebebi nedir? Sürekli üşüme neyin belirtisi?

Çok üşümek neyin habercisi?

Hava sıcakken bile üşüyen insanların bazı sağlık sorunları olduğu barizdir. Peki sürekli üşümek ne eksikliği olduğunu gösterir? İşte devamlı üşüyen insanların sağlık problemleri…

Diyabet

Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet; böbrek sorunlarına, anemiye ve dolaşım sorunlarına yol açar ve bu da insanların aşırı üşümesine etken olabilir. Bu hastalığa yakalanmak ayrıca yüksek kan şekeri seviyelerinin küçük kan damarlarının kaplamasına zarar vererek kişinin dolaşımını engeller. Bu durum da üşümeye neden olabilir.

Diyabet hastası olup da sürekli üşüyenlerin bir başka üşüme nedeni de “periferik arter” hastalığıdır. Periferik arter, yağ birikintilerinin kan damarlarını daraltmasına neden olarak özellikle bacaklarda ve ayaklarda soğukluk hissedilmesine yol açar.

Hipotiroidizm

Vücudun metabolizmasını yavaşlatarak vücut sıcaklığında düşüşe sebep olan hipotiroidizm hastalığı yaşatan kişiler, birçok durumda ve zamanda üşüyebilir veya soğuğa karşı toleransları dirençli olmayabilir.

Sürekli üşüme nedenleri

Demir Eksikliği Anemisi

Birçok insanda görülen demir eksikliği anemisinin soğuk el ve ayaklara neden olduğu bilinen bir gerçektir. Demir eksikliği yaşayan insanların diğer insanlara göre daha fazla üşüdüğü görülür.

B12 vitamini eksikliği

İnsan vücudunda yeteri miktarda B12 olmadan, sağlıklı bir şekilde kırmızı kan hücresi olmayabilir. Bu durumun getirdiği sonuç ise özellikle el ve ayaklarda titreme ve üşüme hissetmektir.

Uyku eksikliği

Düzenli ve yeterince uyumamak vücut ısınızı doğrudan ve önemli olarak etkiler. Dahiliye ve uyku tıbbı uzmanı Dr. Lisa Shives, "Vücut ısınız, siz uyurken gecenin ortasında en düşük noktasına düşüyor" diye bu durumu açıklıyor.

Dolaşım zayıflığı

Eğer insan vücudunda dolaşım zayıflığı varsa, kan akışı da azalmış demektir. Bu durum; parmaklar, ayak parmakları, eller ve ayaklar gibi ekstremitelerinizin vücudunuzun geri kalanından çok daha soğuk hissetmesine etkendir.