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Sur Yapı Marka AVM'de aşı uygulaması başladı

Sağlık Bakanlığı aracılığıyla Bursa'daki Sur Yapı Marka AVM'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı alanı kuruldu.

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01.07.2021 19:04:32
Sur Yapı Marka AVM'de aşı uygulaması başladı

Sağlık Bakanlığı aracılığıyla Bursa'daki Sur Yapı Marka AVM'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı alanı kuruldu.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, AVM bünyesinde oluşturulan aşı alanında alışverişe gelen ziyaretçiler için aşı olmaları yönünde aralıklı anonslar yapılıyor.

Koronavirüs ile mücadelede aldığı tedbirlerle örnek uygulamalara imza atan Sur Yapı Marka AVM'nin 2. katında, aşı hakkı tanınan tüm ziyaretçiler randevusuz aşı olabiliyor.

Sinovac ya da BioNTech aşısı olmak isteyenlerin tercihine göre yapılan aşı uygulaması ile Sur Yapı Marka AVM, hızlı aşılamada toplum sağlığına katkıda bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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