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Stresli babalar çocuklarda 2 yaş sendromu yaratıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, babaları çok stresli olan evlerde büyüyen çocukların ağlamaya, öfke nöbetlerine ve saldırganlığa daha yatkın olduğunu ortaya çıkardı

5 Saat Önce
2022-10-13 13:02:20
Stresli babalar çocuklarda 2 yaş sendromu yaratıyor

İngiltere'deki King's College London'da yapılan bir araştırmaya göre, çocuklarının doğumunu takip eden aylarda çok fazla stres yaşayan babalar ile çocuğun iki yaşında duygusal ve davranışsal sorunlar geliştirmesi arasında bir bağlantı buldu. Araştırmacılara göre, babaların stresinin çocuklarda 2 yaş sendromuna yol açması mümkün.

Daily Mail'in haberine göre, King's College London'daki Psikiyatri, Psikoloji ve Sinirbilim Enstitüsü'nden (IoPPN) Dr. Fiona Challacombe, “Çalışmamız, baba stresinin özellikle doğum sonrası aylarda çocuklara kötü bir katkı sağladığını buldu.”

“YENİ YÖNTEMLER GELİŞTİRİLMELİ”

“Babaları, stresi yönetmek için ihtiyaç duyabilecekleri destek türlerine dahil etmek ve hassas bir gelişim aşamasında olabilecek çocukları için gelecekteki zorlukları önlemeye yardımcı olmak için açık bir çaba gerekebilir” dedi.

Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü ile birlikte çalışan araştırmacılar, toplamda 901 baba ve 939 anne katılımcıyla çalıştı.

Araştırmacılar, yeni babaların davranışlarının hamilelik ile doğumdan sonraki ilk 12 ay arasındaki dönemde stres bakımından değerlendirilmesi gerektiğini öne sürerken bunun babalar için doğru müdahalelerin oluşturulmasına yardımcı olacağını belirtiyorlar.

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