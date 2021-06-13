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Son 24 saat içinde 449 bin 684 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Haziran Cumartesi günü 449 bin 684 doz aşı yapıldığını duyurdu.

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13.06.2021 08:37:51
Son 24 saat içinde 449 bin 684 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Haziran Cumartesi günü 449 bin 684 doz aşı yapıldığını duyurdu. 

Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Haziran Cumartesi toplam 449.684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun." ifadesini kullandı. 

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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