Solunum yoluyla alınan COVID aşısı Sinovac'tan daha mı etkili?

Çinli aşı firması CanSino Biologic'in geliştirdiği solunum bazlı yeni COVID aşısının BA.1 Omicron alt varyantına karşı Sinovac'ın aşısından daha iyi bir antikor tepkisi ortaya çıkardığı görüldü. Ancak klinik deney verilerine bakıldığında antikor seviyesinin bir süre sonra düştüğü gözlemlendi. Çalışmalar sürecek.

Çinli siyasetçilerin ülkenin COVID kontrol stratejisini iyileştirme çabalarında virüs mutasyonlarına karşı yeni aşılar ve tedavilerin geliştirilmesi çağrıları sonucunda ortaya çıkan yeni ilaç CanSinoBIO üzerine çalışmalar sürüyor. tr.euronews.com'un haberine göre, Çin, 1.41 milyarlık nüfusunun yaklaşık yüzde 56'sına yerli aşıları kullanarak bir destek dozu verdi.

Karma aşı stratejilerinin daha yüksek antikor seviyelerine ulaşacağına dair artan kanıtlara rağmen, çoğu insan birincil seri ile aynı olan ürünle desteklendi.

Antikor seviyesi yüzde 70 düştü

İki Sinovac aşısının ardından daha düşük dozda CanSinoBIO (6185.HK) alan 100'den fazla yetişkinden, dört hafta sonra, yüzde 92,5'i, Omicron'u nötralize eden antikoru geliştirdi. Ancak henüz yayınlanan bu çalışmalar üzerinde akran değerlendirmesi yapılmadı. Öte yandan solunum yolu ile alınan bu güçlendiriciden altı ay sonra yaklaşık antikor seviyesi yüzde 70'e düştü.

Üçüncü Sinovac aşısı olan 100'den fazla katılımcının neredeyse hepsinde, dört hafta veya altı ay sonra Omicron için nötralize edici antikor vardı.

CanSinoBIO ve diğer Çin enstitülerinde çalışan bilim insanları, BA.4 ve BA.5 Omicron alt varyantlarının CanSinoBIO ile olan etkileşimi noktasında daha fazla çalışma yapılması gerektiğini bildirdiler.