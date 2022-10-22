Sol kaburga altında hissettiğimiz ağrılar bazen çekilmez bir hal alabiliyor. Peki ama sol kaburga altında hangi organlar var? Sol kaburga altında neden ağrı olur, nasıl geçer?

Sol kaburga altında hangi organlar var? Sol kaburga altında neden ağrı olur, nasıl geçer?

Ağrılar insanlar açısından zaman zaman çok yakan bir nitelikte olabilmektedir. Can yakıcı niteliğe bürünmesinin yanında sol kaburga altında ağrı olması insanları endişelendiren bir durum da olabilmektedir. Göğüste ağrı varmış gibi hissettiren sol kaburga altı ağrısı yaşamak durumunda kalan insanlar ciddi bir şekilde korkuya kapılabilmektedir.

Fakat sol kaburga altında hissedilen ağrılar çoğu zaman kalın bağırsaktaki gaz sıkışması nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Sol kaburga altında kendisini gösteren ağrı kimi zaman akciğer, dalak, mide ve ya böbrek hastalıklarının da habercisi olabilmektedir.

Sol kaburgada hissedilen birçok ağrı olabilmektedir. Bunların nedenleri çeşit çeşittir. Kimi zaman sol kaburga altında bulunan organlarda ortaya çıkan rahatsızlık ile ilişkilendirilen sol kaburga altı ağrısı gaz sancısından dolayı olabileceği gibi o bölgeye darbe almak ile de ilgili olabilmektedir.



Sol kaburga altında oluşan ağrılar kimi zaman öyle şiddetli olur ki sırta da vurabilir. Sol kaburga altı ağrısının sırta vurmasıyla birlikte hem sırtta hem de sol kaburga altında hissedilen ağrı kişiyi fazlasıyla ürkütebilir. Özellikle de kalp krizi riski olan kişiler bu ağrıda çok fazla endişeye kapılabilir. Eğer hissedilen ağrı gerçekten dayanılmaz bir hal almış ise zaman kaybetmeden doktora gidilmesi önemlidir.

Sol kaburga ağrısı nasıl geçer?

Birçok insanı karşı karşıya kalabilmesinin söz konusu durumda olduğu sol kaburga ağrısı hususunda ilk yapılması gereken mutlaka bir doktora başvurmak olmalıdır. Doktor tarafından gerçekleştirilecek olan teknik ve teşhislerin beraberinde belirleyeceği tedavi yöntemleri mevcut rahatsızlığa bağlı olarak ele alınacaktır. Özellikle de kaburga kırılması yahut çatlaması gibi durumlar söz konusu ise, kompresyon sargıları üzerinden tedavi gerçekleştirilir.

Eğer sol kaburga ağrısının hissedildiği bölgede bir kitle varlığı söz konusu ise böyle bir durumda cerrahi müdahale söz konusu olabilmektedir. Mevcut durumdaki kitlenin küçülmesi doğrultusunda radyoterapi ve kemoterapi gibi oldukça zorlu bir sürecin yaşanma olasılığı da vardır.

Sol kaburga ağrısına ne iyi gelir?

Sol kaburga ağrısına karşı evde uygulanabilecek bazı belli başlı yöntemlerin varlığı söz konusudur. Bu yöntemler sayesinde sol kaburga ağrısının giderilmesi mümkün hale gelebilmektedir. Fakat burada hep hatırda tutulması gereken husus sol kaburga ağrısı ciddi bir sorun olma özelliğine sahiptir ve öncelikle mutlaka bir doktora başvurulması gerekliliği söz konusudur. Bunun haricinde sol kaburga ağrısını dindirmek için belli başlı uygulanabilecek bazı yöntemler şunlardır:

- 2 kaşık karabiber macun haline gelinceye kadar karıştırıldıktan sonra ağrının hissedildiği kısma sürmek ağrıya iyi gelir. Bu uygulamanın 2 saat sonrasında yıkanması suretiyle işlem tamamlanmaktadır.

- Yarım kilo kadar bal ile 3 yemek kaşığı kadar soğanı karıştırdıktan sonra bu karışımı günde 2 kez ağrıyan kısma uygulamak iyi gelebilmektedir.

- Düzenli olarak aksatılmadan yeterli miktarda ceviz tüketmek sol kaburga ağrısını geçiren bir etki ortaya koyabilmektedir.

Sol Kaburga Altında Hangi Organ Bulunur?

Sol kaburga altında hissedilen ağrılar çoğu zaman kişiyi önemli ölçüde korkutmaktadır. Bu ağrının nedeninin kaburga altında bulunan organlardan kaynaklandığının düşünülmesi söz konusudur. Sol kaburga altında yer alan organda ortaya çıkan rahatsızlık sebebiyle sol kaburga altında ağrılar meydana gelebilir.

Sol kaburga altında bulunana organlar ise şunlardır: Mide, dalak, kalın bağırsak gibi organlar yer almaktadır. Safra kesesi ile alakalı olan sağlık sorunlarının ağrıları da kaburga altında ağrı hissi oluşumuna sebebiyet verebilir. Bu tür ağrıların hissedilmesi halinde ise mutlaka bir uzman doktora gidilmesi sağlık açısından çok ciddi bir önem taşımaktadır.