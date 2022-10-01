Soğuk Algınlığı Nedir? Soğuk Algınlığı Belirtileri Neler?

Toplumda yaygın bir şekilde görülen sağlık sorunlarından soğuk algınlığı nezle ya da bir diğer adıyla nazofarenjit, üst solunum yollarında meydana gelen viral bir hastalıktır. Soğuk algınlığı belirtileri neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Soğuk algınlığı nasıl geçer? İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Soğuk Algınlığı Nedir, Semptomları Nelerdir? Soğuk algınlığı, burun, boğaz, sinüsler ve üst solunum yollarının hafif bir viral enfeksiyonudur. Çok yaygın bir sağlık problemidir. Bu hastalık genellikle bir veya iki hafta içinde kendiliğinden geçer. Soğuk algınlığının ana belirtileri şunlardır: Boğaz ağrısı

Tıkalı veya burun akıntısı

Hapşırma

Öksürük

Yüksek sıcaklık (ateş), baş ağrısıve ağrıyan kaslar gibi daha şiddetli semptomlar da ortaya çıkabilir, ancak bunlar daha çok grip ile ilişkili olma eğilimindedir. Soğuk Algınlığı İçin Evde Yapılacak Yöntemler Dinlenmek,

Bol sıvı tüketimi ve sağlıklı beslenmek

Ateşi veya rahatsızlığı azaltmak için parasetamolveya ibuprofen gibi reçetesiz ağrı kesiciler

Tıkalı bir burnu rahatlatmak için dekonjestanspreyler veya tablet kullanımı

Tuzlu su ile gargara yapmak

Mentollü tatlıları emmek Soğuk Algınlığı Nasıl Yayılır? Genel olarak, bir kişi semptomlarının başlamasından birkaç gün önce tüm semptomları gidene kadar bulaşıcı hale gelmektedir. Virüsü bulaşıcı bir kişiden şu şekilde kapabilirsiniz: Enfekte damlacıklarla kontamine olmuş bir nesneye veya yüzeye dokunmak ve daha sonra elinizle ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize dokunmak

Cildinde enfekte damlacıkları olan birinin cildine dokunmak ve ardından ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize dokunma.

Soğuk virüsü içeren küçük sıvı damlacıklarını solumak

Soğuk algınlığı, aileler ve okuldaki veya kreşlerdeki çocuklar gibi sürekli yakın temas halinde olan insan grupları arasında en kolay şekilde yayılır. Ayrıca, tam olarak neden belli olmasa da, kış aylarında daha sık görülen bir sağlık problemidir. .