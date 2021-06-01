Soğuk algınlığı ile korona virüs bulaşma riski arasında çarpıcı bir bağ tespit edildi. Yapılan bilimsel araştırma ile soğuk algınlığı geçirip iyileşenlerin korona virüse karşı vücutlarında antikor oluştuğu tespit edildi. Peki soğuk algınlığı geçiren korona virüse karşı bağışıklık kazanır mı? Soğuk algınlığı geçirenlere korona virüs bulaşır mı?

Soğuk algınlığı ile korona virüs bulaşma riski arasında çarpıcı bir bağ tespit edildi. Yapılan bilimsel araştırma ile soğuk algınlığı geçirip iyileşenlerin korona virüse karşı vücutlarında antikor oluştuğu tespit edildi. Peki soğuk algınlığı geçiren korona virüse karşı bağışıklık kazanır mı? Soğuk algınlığı geçirenlere korona virüs bulaşır mı?

ABD'nin California, Scripps Araştırma Enstitüsü'nden bir ekip ile gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre, insanlarda soğuk algınlığı geçirdikten sonra gelişen bir antikorun Covid-19'a neden olan virüsü etkisiz hale getirebileceği belirtildi. Araştırma Nature Communications dergisinde yayımlandı.

Soğuk algınlığı geçiren korona virüse karşı bağışıklık kazanır mı?

Korona virüs pandemisinde soğuk alıgınlığı geçirenler daha mı avantajlı? Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışma için ekip, pandemi öncesi ve pandemi sırasında katılımcılardan alınan kan örneklerini inceledi. Araştırmacılar, corona virüsü yenen kişilerden alınan kan örneklerinde, soğuk algınlığı sırasında üretilen, hastalıkları 'hatırlayan' ve tehdit geri dönerse tekrar harekete geçirilen yüksek düzeyde bağışıklık hücreleri tespit etti. Bulguların tüm corona virüslere karşı koruma sağlayan bir aşı veya antikor tedavisi geliştirmesine yardımcı olabileceği belirtilirken, ekip antikorun, bellek B hücresi olarak bilinen bir tür bağışıklık sistemi hücresi tarafından üretildiğini belirtti.

Grip ve soğuk algınlığı geçirenlere korona virüs bulaşmaz mı?

California, La Jolla'daki Scripps Araştırma Enstitüsü'nden bir ekip tarafından gerçekleştirilen çalışmada, hem soğuk algınlığının hem de Covid-19'un, üst solunum yolu hastalıkları olarak aynı kategoriye girdiğinin altı çizilirken bellek B hücrelerinin, istilacı corona virüs patojenlerinin yüzeyine kilitlendiği ve onları diğer bağışıklık hücreleri tarafından yok edilmek üzere işaretlediklerini tespit edildiği açıklandı.

Bilim insanları, bu hücrelerin yıllar, hatta on yıllar boyunca kan dolaşımında yer alabileceklerini ve başka bir enfeksiyon meydana geldiğinde bağışıklık sisteminin onları yeniden çağırabileceğinin altını çizdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.