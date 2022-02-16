Sodayla saç yıkamak ne işe yarar?

Saç bakımı kadın ve erkek demeden birçok kişinin ortak sorunu haline geldi. Özellikle yıpranmış ve cansız görülen saçlar için birçok ürün kullanılmakta. Bu ürünler kimyasal olduğundan dolayı genellikle başka sorunlara yol açmakta. Bu nedenle de doğal yollarla saçlarına bakım yapmak isteyen kişiler arama motorlarında sorunlarına cevap aramakta. Peki, Maden suyu ile saç yıkanır mı? Maden suyu ile saç yıkamak ne işe yarar?