Sodayla saç yıkamak ne işe yarar?
Saç bakımı kadın ve erkek demeden birçok kişinin ortak sorunu haline geldi. Özellikle yıpranmış ve cansız görülen saçlar için birçok ürün kullanılmakta. Bu ürünler kimyasal olduğundan dolayı genellikle başka sorunlara yol açmakta. Bu nedenle de doğal yollarla saçlarına bakım yapmak isteyen kişiler arama motorlarında sorunlarına cevap aramakta. Peki, Maden suyu ile saç yıkanır mı? Maden suyu ile saç yıkamak ne işe yarar?
2022-02-16 14:23:22
Soda veya maden suyu içerisindeki mineraller sayesinde hem besleyici hem de hazımsızlık sorununa iyi geldiği bilinmektedir. Peki, sodanın saç bakımında kullanıldığını biliyor muydunuz? İşte merak edilen haberin detayı…
Maden suyunun saça faydaları nelerdir?
Maden suyunu kafa derisindeki PH düzeyinde dengeleme yaparak saç dökülmesini engeller. Saçın bakımı için gerekli mineralleri taşır. Böylece saç beslenir. Düzenli kullanılırsa saç dökülmesinde azalma görülür. Ayrıca saç köklerini kuvvetlendirecek saçı yumuşatır. Saç su kaybettiği zaman kepeklenir. Kepeklenme sorunu için soda birebirdir. Saçınız hacim kazanır ve parlak görünür. . Saçtaki oksijen ihtiyacı da maden suyu sayesinde azaltılır.
Sodanın faydaları nelerdir?
Kemik gelişimini sağlar.
Halsizlik ve yorgunluğa iyi gelir.
Sinirlerin aktif olmasını sağlar.
Unutkanlık sorununu engeller.
Kan basıncını dengeler.
Kötü kolesterole iyi gelir.
Kalp ve damar sağlığı için yararlıdır.
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