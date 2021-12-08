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Smile Hair Clinic Saç Ekim Merkezi Kurucu Ortağı Dr. Gökay Bilgin “Saç Ekimindeki Gelişmeler Sürüyor”
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TIMETURK / SAĞLIK / Smile Hair Clinic Saç Ekim Merkezi Kurucu Ortağı Dr. Gökay Bilgin “Saç Ekimindeki Gelişmeler Sürüyor”

Smile Hair Clinic Saç Ekim Merkezi Kurucu Ortağı Dr. Gökay Bilgin “Saç Ekimindeki Gelişmeler Sürüyor”

Smile Hair Clinic saç ekim merkezi kurucu ortağı Dr. Gökay Bilgin saç ekimi operasyonlarında yaşanan değişiklikleri anlattı.

54 Dakika Önce
2021-12-08 09:30:19
Smile Hair Clinic Saç Ekim Merkezi Kurucu Ortağı Dr. Gökay Bilgin “Saç Ekimindeki Gelişmeler Sürüyor”

Gelişmelerin bu alanda yapılan araştırmalar ve doktor tecrübesi ile hasta lehine sonuçlandığını söyledi.

Saç Ekiminin Başarısını Artıran Etkenleri Dr. Gökay Bilgin Anlattı

Saç ekimi çok uzun yıllardır uygulanan bir işlem, zaman içerisinde her alanda olduğu gibi saç ekimi operasyonlarında da teknik iyileşmeler ve gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'da faaliyet yürüten Smile Hair Clinic saç merkezi kurucu ortaklarından olan Dr Gökay Bilgin, yaşanan değişimin öncelikle doktorların kendi arasında yaptığı birikim alışverişinden kaynaklı olduğunu söyledi.

Operasyonu gerçekleştirecek olan hekim ve ekibinin tecrübesinin altını çizen doktor, hasta donör bölgesinin kalitesi, ön çizgisinin yaşa uygun belirlenmesi gibi faktörlerin saç ekiminin başarısını artırdığını dile getirdi.

Dr. Gökay Bilgin Doğal Görünüme Nasıl Sahip Olunacağını Dile Getirdi

Dr. Gökay Bilgin Smile Hair Clinic Saç Ekim Merkezi olarak yapılan operasyonlarda doğal görünümü yakaladıklarını belirtti. Saç ekilen bölgeye göre yoğunluğun doğru şekilde belirlenmesi saç ekim yönünün doğal görünüme uygun şekilde tasarlanmasının saç ekimi operasyonu gerçekleştirenler açısından doğal görünümü yakalama şansı sağladığını anlattı. Dr. Bilgin kriterlere uyulmadığı sürece saçların doğal bir görüntüye sahip olmasının söz konusu olmadığı sözlerine ekledi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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