SMA hastalığında ilaç düzenlemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, SMA hastalarının tedavilerinde kullanılan 'nusinersen' etkin maddeli ilacın Bakanlık tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesinin yenilendiğini bildirdi.