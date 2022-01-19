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TIMETURK / SAĞLIK / SMA hastalığında ilaç düzenlemesi

SMA hastalığında ilaç düzenlemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, SMA hastalarının tedavilerinde kullanılan 'nusinersen' etkin maddeli ilacın Bakanlık tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesinin yenilendiğini bildirdi.

53 Dakika Önce
2022-01-19 17:32:39
SMA hastalığında ilaç düzenlemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından, "Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan 'nusinersen' etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir." açıklamasını yaptı.

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