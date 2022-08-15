Şişkinliğe ne iyi gelir? Şişkinlik giderici yiyecekler nelerdir?

Günlük yaşantınızda şişkinlik yaşıyorsanız bu durum rahatsız edici bir haldir. Peki şişkinlik giderici yöntemler nelerdir? Hangi gıdalar şişkinliği giderir? Şişkinliğe iyi gelecek olan yiyecekler…

Gündelik yaşantınızı olumsuz olarak etkileyen faktörlerden biri de şişkinlik yaşamanızdır. Peki şişkinliğe iyi gelecek olan şeyler nelerdir? Ne yapmak şişkinliği giderir?

Şişkinlik giderici yiyecekler

Bazı gıdaları tüketerek şişkinlik sorununuzu en aza indirebilir ya da tamamen yok edebilirsiniz. İşte şişkinliği yok edecek gıdalar…

Zencefil

Anti-inflamatuar özellikleri ve bağırsağa olan faydaları ile bilinen Zencefil, zingiban içerir. Zingiban, enzim sindirime yardımcı olur. Zencefili yemeklerinizde kullanabilir, soslarınıza ekleyebilirsiniz.

Muz

Muz potasyum ve lif açısından oldukça zengin bir meyvedir. Bu faktörlerin her ikisi de onu sık sık şişkinlik yaşayan insanlar için ideal kılar. Günlük olarak muz tüketmek hazımsızlık sorununu azaltabilir.

Yoğurt

Yoğurt, probiyotik faydaları açısından ünlüdür. Probiyotik açısından zengin olan yoğurt, bağırsak sorunlarının iyileşmesine yardımcı olur. Bağırsak bakterilerinin sağlık olması daha iyi sindirim demektir. Bu durumda şişkinliği giderir.

Yeşil çay

Şişkinliği giderici içecek olan yeşil çay, özellikle metabolizmamıza olan faydaları ile bilinmektedir. Şişkinliğinizi gidermek için metabolizmanıza iyi gelen şeyleri tüketmek iyi olacaktır.

Yeşil yapraklılar

Yeşil yapraklı sebzeler, turpgiller grubuna ait sebzelerdir. Bu sebzeler arasında ıspanak, marul, lahana vb. bulunur ve su, lif ve diğer faydalı besinler açısından zengindirler. Şişkinliği gidermek için oldukça önemlidir.

Karpuz

Büyük çoğunluğu su olan karpuz, şişkinliği gidermek için oldukça faydalıdır. Zira su bakımından zengin besinler daha iyi sindirime yardımcı olur. .