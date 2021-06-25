Sinüzit ve Diş Ağrısı

Estetik ve diş hekimliği dendiğinde akla ilk önce birbirinden farklı iki alan gelebilir. Fakat estetik ve diş hekimliği birlikte çalışan ve birbirini besleyen iki alan olur. Genelde yüzde yaşanan diş ağrısı ve sinüzit ağrıları yüzün ön kısmında ve başta şiddetli ağrıya neden olan rahatsızlıklar olduğu için çoğu zaman bu iki sorun birbirine karışır ve ağrıya neden olan asıl sorun hemen bulunamayabilir.

Genelde özellikle damağın üst kısmında yer alan dişler sırasındaki sıra dişlerde meydana gelen ve kökeni çürük, diş iltihabı ya da diş eti sorunundan kaynaklanan diş ağrıları başın iç kısmında yer alan hava odacıkları olan sinüslerin dolmasından meydana gelen şiddetli ağrı ile karıştırılır. Doğru teşhis ve ağrının kaynağının bulunması doğru tedavinin bir an önce yapılması için oldukça önemli olur. Bu nedenle başınızdaki şiddetli ağrının kaynağını bulmak için bir estetik uzmanı ya da diş hekiminden yardım alabilirsiniz.

Sinüzit Ağrısının Teşhisi

Sinüsler başın iç kısmında yer alan hava odacıkları olarak nefes alıp vermenizi kolaylaştırır. Fakat bu odacıklar belirli sorunlar nedeniyle iltihap ile dolabilir. Bu gibi durumlarda da yanak ve alında baskı ve kesilmeyen ağrı oluşur. Diş ağrıları da sinüslerle aynı ağrı biçimine sahip olur. Diş ağrısı ve sinüslerin ağrısı gibi birbirine karıştırılan ağrıların teşhis ve tedavisinde estetik ve diş hekimliğinden alınacak randevular ağrının kaynağının bulunmasını ve doğru şekilde ortadan kaldırılarak tedavi edilmesini sağladığı gibi ağrıdan daha çabuk kurtularak günlük yaşamınıza kaldığınız yerden devam etmenizi sağlar.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.