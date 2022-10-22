Sinüzit nedir, nasıl boşaltılır? Evde sinüzit boşaltma, temizleme yolları nelerdir?

Çağın hastalığı olarak adlandırılan sinüzit, en yaygın hastalıklardan biri. Sinüzit olan hastalar sinüzitten kurtulmanın yollarını arıyor. Sinüzit nasıl boşaltılır? Evde kolay ve acısız yöntemlerle sinüzit boşaltma, temizleme yolları nelerdir?

Yüz ve kafa bölgesinde bulunan boşluklar içerisinde yer alan sinüslerin enfeksiyon sebepleriyle dolmasına sinüzit denir. Sinüzit, genellikle soğuk algınlığı ve alerjik nedenlerden dolayı ortaya çıkar. Soğuk kış aylarının gelmesiyle, kişilerde sinüzit belirtileri başlar. Sinüzit genellikle sıvı akıntısı oluşturur. Bu hastalıkta erken tedavi, hastalığın ilerlememesi için çok önemli bir konudur.

Sinüzit nasıl boşaltılır?

Bu hastalığa sahip olan kişiler nasıl kurtulacağı hakkında bilgi sahibi olamayabiliyor. Sinüzit problemlerine bazı bitkisel çözümler aranabiliyor. Fakat bu gibi durumlarda her zaman doktorlara görünmek daha sağlıklı bir durum olacaktır. Sinüzit ağrıları ve burun tıkanması için doktorlar özel spreyler verebiliyor. Bu spreyler belirlenen zamanlarda kullanılarak, sinüzit etkileri ortadan kaldırılabiliyor. Geçmeyen ve uzun süren sinüzit hastalığı için, cerrahi operasyonlar tercih edilebiliyor.

Sinüzit boşaltmak için bazı yöntemler bulunuyor. En çok tercih edilen ve yaygın olarak kullanılan Balon Sinüsoplasti yöntemidir. Bu yöntem ağrı ve kanama oluşturmayan bir yöntemdir. Hastalarda herhangi bir yan etki oluşturmamasından dolayı çok fazla tercih edilerek uygulanıyor.

Sönmüş bir balkon tıkanmış sinüs bölgesine röntgenlerin yardımıyla yerleştiriliyor ve bu balon daha sonra şişiriliyor. Tedavi uygulamasının bir sonraki günü kişiler normal yaşantısına kaldığı yerden devam edebiliyor. Bu tedavi yöntemi yaklaşık olarak 20 dakika sürüyor. Bu tedavi yöntemi sadece 17 yaş üzerinde olan kişiler için yapılıyor.

Evde sinüzit boşaltma ve temizleme yolları nelerdir?

Sinüzit hastaları, sinüzit boşaltmak için birçok doğal yönteme başvurabiliyor. Sinüslerde oluşan tıkanıklığı gidermek için kullanılan bir yöntem, tuzlu sudur. Belirli miktarda bir su kaynatılır ve daha sonra soğumaya bırakılır. Soğuyan su içerisine bir bardak kadar ılık su eklenir. Bu suların içerisine karbonat ve bir tatlı kaşığı deniz tuzu eklenir. Daha sonra iğnesi çıkmış olan bir enjektörden yardım alınarak, buruna sıkılabilir. Fakat tüm bu durumların doktor kontrolünde yapılması ve doktorların önermediği tedavi yöntemlerinin uygulanmaması gerekir.

Sinüzite ne iyi gelir?

Sinüzit kış aylarında daha çok tetiklenen bir hastalıktır. Özellikle grip gibi hastalıklar sinüziti daha fazla arttırır. Sinüzite iyi gelen bazı durumlar bulunuyor. Sinüzit kişilerin baş ağrısı ve burun tıkanıklığı yaşamasında çok etkili oluyor. Sinüsler sürekli olarak dolarak, insanları olumsuz olarak etkileyebiliyor. Sinüziti iyileştirmek veya bir süre rahatlamak için şu yöntemler uygulanabilir;

Kuru papatya ile buhar banyosu yapmak

Pamuğa okaliptüs yağı damlatılarak burun içine sürülmesi

Zencefili sıcak suda demleyerek içilmesi

Soğanı sıcak suda kaynatarak içilmesinin sinüzite iyi geldiği bilinmektedir.