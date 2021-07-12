Sık sık idrara çıkmaya ne iyi gelir? Sıklıkla idrara çıkmanın nedenleri nelerdir?

Bazı insanlar hayatlarının belli dönemlerinde idrara sık çıkma problemi yaşayabilirler. Fakat bir çoğu bu durumla karşılaştığı zaman bunu sorun olarak görmezler. Peki idrara sık çıkmak ne gibi sorunlara yol açar? Sıklıla küçük tuvalete çıkmak neyin belirtisidir? Sık sık idrara çıkmaya ne iyi gelir? Sık sık idrara çıkma problemi nasıl iyileştirilir?

Özellikle yaşın ilerlemesi ile sıklıkla karşılaşılan sorunların başında gelen sık sık idrara çıkma birçok kişinin muzdarip olduğu konuların başında gelmektedir. Fakat insanlar genelde bu sorunu çok hafif alırlar veyahut görmezden gelirler. Bu sebeple sık sık tuvalete çıkmak ilerlerleyen dönemlerde önü alınamayan diğer sorunlara yol açabilir. İşte tüm detayları ile sık sık tuvalete çıkmanın nedenleri ve sık sık tuvalete çıkmaya iyi gelebilecek formüller.

Sıklıla küçük tuvalete çıkmak neyin belirtisidir?

Sık sık idrara çıkma durumu belli zamanlarda ve koşullarda normal olarak görülebilir. Eğer sık sık idrara çıkmak hamilelik döneminde gerçekleşiyorsa, bu gayet normal bir durum olarak görülür. Çünkü anne karnında büyüyen bebek ve buna bağlı olarak büyüyen rahmin mesaneye baskı yapması sonucu bu durum gözlemlenir. Fakat gebelik dışındaki diğer durumlarda sık sık idrara çıkma normal olarak görülmemelidir.

Gebe olmayan bir insan idrar kaçırması çok çeşitli sebeplerden ötürü olabilir. Bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz:

İlerleyen yaş

Obezite

Genetik

Kabızlık

İdrar torbasının sarkması

Sistit

Vajina da meydana gelen enfeksiyonlar

Böbreklerde ve idrar yollarında taş

İdrar yolu enfeksiyonları

Şeker hastalığı

Zor doğum

Menopoz

Prostat büyümesi

Tansiyon düşürücü, kas gevşetici, sakinleştirici, idrar söktürücü, alerji ilaçları gibi ilaçların kullanımı

Demans, Alzheimer hastalığı

Sinir sisteminde meydana gelen çeşitli problemler

Mesane ve vajina arasında fistül

Sık sık idrara çıkma sorununun tedavi edilebilmesi için öncelikle yukarıda bahsedilen sorunun ana kaynağı teşhis edilmeli. Sorunun ana kaynağı tesbit edilirse buna yönelik tedavi şekli oluşturmak oldukça kolaydır. Örneğin obez bir kişi fazla kilolarından dolayı bu sorunu yaşıyorsa, bu hastanın çeşitli egzersizler ve diyetler ile fazla kilolarından kurtulmasına yönelik belli çalışmalar yapılır. Şeker hastalarında ise çeşitli diyetler ve ilaç yöntemleri ile bu durum ortadan kaldırılabilir. Bunun yanı sıra birçok hastada aşırı sıvı tüketimine bağlı olarak gerçekleşebilen bu durumu, sıvı tüketiminin azaltılması ile sağlanabilir.

Sık sık idrara çıkmayı önleyecek bitkisel çözümler nelerdir?

Yeterli miktar su içmek, idrar yolu enfeksiyonlarını önleyen en önemli yollardan biridir. Su içerek mesanenin bakterilerden temizlenmesi sağlanır. Yeterli su içmenin yanı sıra, bazı bitkisel maddeler bu süreçte iyi gelir. Bu maddeler şöyledir;

Maydonoz

Kızılcık Suyu

Limon Suyu

Karnabahar Kürü

Sarımsak

İdrar yolunda oluşan enfeksiyon hangi durumlarda daha fazla ortaya çıkar

Cinsel ilişki; özellikle cinsel olarak aktif kadınlar, cinsel olarak aktif olmayan kadınlardan daha fazla idrar yolu enfeksiyonu alma eğilimindedir. Yeni bir cinsel partnerin olması da riskinizi arttırır.

Şeker hastalığı

Kişisel hijyenin yeterli olmaması

Mesaneyi tamamen boşaltan sorunlar

Sonda kullanımı

Bağırsak inkontinansı

İdrarın tıkanmış akışı

Böbrek taşı

Bazı doğum kontrol yöntemleri

Gebelik

Menopoz

İdrar yollarını içeren prosedürler (Üriner cerrahi veya tıbbi aletleri içeren idrar sisteminizin incelenmesi hem idrar yolu enfeksiyonu gelişme riskinizi artırabilir.

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Uzun süre hareketsizlik

Spermisit ve tampon kullanımı

Bağırsak ve idrar yollarının doğal florasını bozabilecek antibiyotik kullanımı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.