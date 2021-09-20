DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
BES getiride faiz ve doları solladı
Elon Musk, Joe Biden'la dalga geçti
Petrol ve doğal gaz fiyatlarından sonra metal piyasasında sert düşüş
Onur Nizamoğlu Trabzonspor galibiyeti yorumladı: İstikrarlı, istikrarsızlık
Bayraktar DİHA özellikleri nedir? Baykar Bayraktar DİHA menzili ne kadar? DİHA bomba taşıyabiliyor mu?
'ABD geçmişteki eylemlerinden sorumlu tutulmalı'
'180 derece dönerken duvara toslayacak'
İlkokul-Ortaokul-Lise 1. dönem sınav tarihleri ne zaman? Yazılı sınavlar ne zaman yapılacak?
Ermenistan: Türk tarafıyla görüşmelere hazırız
TEKNOFEST girişleri ücretli mi? TEKNOFEST nerede ne zaman yapılacak?
İTÜ'de Celal Şengör protestosu
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru gelindi
Prof. Dr. Celal Şengör'den ''taciz'' olayı ile igili ilk açıklama
Danıştay, Fahrettin Altun'un savunmasını istedi
Engin Fırat kimdir? Kenya Teknik direktörü Engin Fırat hangi takımları çalıştırdı? Engin Fırat nereli kaç yaşında?

TIMETURK / SAĞLIK / Sigara bırakma ilacı kanser yaptığı gerekçesiyle geri toplatılıyor

Sigara bırakma ilacı kanser yaptığı gerekçesiyle geri toplatılıyor

Pfizer firması, sigarayı bırakma ilacı Chantix'i ABD'de tamamen toplatma kararı aldı.

4 Saat Önce
2021-09-20 12:52:04
Sigara bırakma ilacı kanser yaptığı gerekçesiyle geri toplatılıyor

ABD merkezli ilaç devi Pfizer, sigara bağımlılığına son vermeyi amaçlayan Chantix isimli reçeteli ilacını, kansere yol açan nitrozamin isimli maddeden haplarda yüksek miktarda bulunması nedeniyle toplatma kararı aldı. ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nden (FDA) yapılan açıklamada, ülke çapında Chantix'in 0.5 mg ve 1 mg olarak satılan tüm versiyonlarının toplatılacağını duyurdu. Açıklamada, ilacın uzun süre kullanılmasının 'insanlarda kanser riskinin potansiyel olarak artmasına yol açabileceği ama bu ilacı kullanan hastalar için acil bir risk bulunmadığı' belirtildi.

Duvar'ın aktardığı habere göre, FDA açıklamasında, ilgili hastaların sigara bırakmak için yeni bir ilaç alana dek Chantix'i kullanmaya devam etmesi gerektiği aktarılırken, sigarayı bırakmanın sağlık açısından getirdiği kazanımların Chantix'in içindeki nitrozaminin yol açtığı kanser riskinden daha fazla olduğu vurgulandı.

Pfizer firması Chantix'in dağıtımını haziran ayında durdurmuş ve belirli yerdeki ilaçları geri çekmişti. Bu tarihte yapılan açıklamada kararın temkinli olmak adına alındığı, daha fazla testler yapılacağı belirtilmişti. Ağustos ayında ise daha geniş çaplı bir toplatma kararı açıklanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş