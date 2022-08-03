Şiddet tehditleri sonrası istifa eden doktor: Ölmüş bir Mehmet'in kimseye faydası olmaz!

Bir hasta yakınının CİMER'e yazdığı şikayet dilekçesindeki şiddet ve tehdit dolu ifadeler nedeniyle AFSÜ'deki görevinden istifa eden şehrin tek hematoloji hekimi Doç. Dr. Mehmet Özen, 'Gideceğim yeri kimseye söylemeyeceğim, ölmüş bir Mehmet'in kimseye faydası olmaz' dedi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) ve Afyonkarahisar'da tek hematoloji hekimi olan Doç. Dr. Mehmet Özen, bir hasta yakınının randevu alamadığı gerekçesiyle CİMER'de yazdığı dilekçede, bölümdeki sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve tehdit içeren ifadeler kullandığını gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti.

"Gittiğim yeri söylemeyeceğim"

Konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyleyen Doç. Dr. Özen, "Çünkü bunu söyleyen kişi daha dışarıda. Yani 10 gündür de işlem yapılmadı. Bu konunun gündemde kalmaya devam edecek olması, hayati tehlikemi artırıyor. O yüzden konu kapansın istiyorum. Rektörlükle, dekanlıkla buradaki diğer hocalarımla herhangi bir sıkıntım yok. Herhangi bir baskı olmadı, sadece bunu söylemek istedim. Ben sosyal medya hesaplarımı kapatmak zorunda kaldım. Ancak herhangi bir mobbing falan yok. Burada gayet rahat çalıştık arkadaşlarla. Ben 2006 yılında ABD'den teklif aldım gitmedim. 2013'te İngiltere'den teklif aldım gitmedim. Eğer izin verirlerse Türkiye'de kalmaya çalışacağım. Ama Afyon'da kalmam mümkün değil, başka bir ilde olacağım. Gideceğim yeri de söylemeyeceğim. Ölmüş bir Mehmet'in kimseye faydası olmaz, en azından başka il benden fayda görür" diye konuştu. .