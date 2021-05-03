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'Sıcak hava ve uzun süreli güneş ışığı salgının yayılımını azaltıyor'

Bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırma, sıcak havanın ve güneşin daha uzun süre görüldüğü bölgelerde yeni tip koronavirüsün yayılımının azaldığını ortaya koydu.

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03.05.2021 15:03:40
'Sıcak hava ve uzun süreli güneş ışığı salgının yayılımını azaltıyor'

Bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırma, sıcak havanın ve güneşin daha uzun süre görüldüğü bölgelerde yeni tip koronavirüsün yayılımının azaldığını ortaya koydu.

Ülkelerin coğrafi konumu nedeniyle değişkenlik gösteren sıcaklık, güneşlenme süresi ve nem oranı gibi faktörleri dikkate alan uzmanlar, ekvator çizgisinden uzaklaşıldığında her 1 derecelik enlem artışında milyon kişi başına COVID-19 vaka sayısında yüzde 4,3'lük yükseliş olduğu sonucuna ulaştı.

Sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayınlanan araştırmada, 117 ülkeye ait nem, sıcaklık ve güneşleme süresi bilgilerinin yanı sıra şehirleşme, COVID-19 test yoğunluğu, yaşlı nüfus oranı ve sağlık hizmetleri harcamaları gibi veriler analiz edildi.

Sıcak iklim koşullarında yaşayanlarda daha az vakaya rastlandı

Bulgular, sıcak iklim koşullarına sahip ülkelerde, daha soğuk iklim koşullarına sahip olanlarla karşılaştırıldığında daha düşük oranda vakaya rastlandığını gösterdi.

Elde edilen sonuçların, ısı ve güneş ışığının koronavirüsün yayılım hızını azalttığı hipoteziyle tutarlı olduğuna işaret eden araştırmacılar, bulgularının yanlış yorumlanmaması konusunda da uyardı.

"Yüksek sıcaklık salgına karşı alınan önlemlere destek sağlayabilir"

Araştırma sonuçlarının hastalığın yaz aylarında ortadan kalkacağı veya ekvatoral bölgelerde görülmeyeceği anlamı taşımadığının altını çizen araştırma ekibi, yaz aylarının sağladığı yüksek sıcaklık ve daha yoğun ultraviyole ışımanın, COVID-19'a karşı alınan halk sağlığı önlemlerine destek sağlayabileceğini belirtti.

Öte yandan, araştırmanın salgının başlangıcından Ocak 2021'e kadarki süreyi kapsadığına dikkati çeken araştırmacılar, salgının yeni gelişen varyantlarında aynı sonuçların gözlenip gözlenmeyeceğinin henüz bilinmediğini duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan