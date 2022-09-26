SGK personel alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? SGK personel alım ilanı | SGK iş ilanı başvurusu nasıl yapılır?

SGK personel alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? Resmi Gazete'de yayımlanan SGK iş ilanının detayları merak konusu oldu. 341 kişiye ekmek kapısı olacak ilanın kontenjanları araştırılıyor. Peki ama başvurular ne zaman yapılacak? SGK personel alımı başvurusu nereye yapılır? SGK iş ilanı başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı...

SGK personel alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? Resmi Gazete'de yayımlanan SGK iş ilanının detayları merak konusu oldu. 341 kişiye ekmek kapısı olacak ilanın kontenjanları araştırılıyor. Peki ama başvurular ne zaman yapılacak? SGK personel alımı başvurusu nereye yapılır? SGK iş ilanı başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı...

SGK personel alımı başvuruları ne zaman, başladı mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Resmi Gazete'ye vermiş olduğu ilanla, 341 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

SGK personel alımı kadro dağılımı

Yayımlanan ilana göre SGK personel alımının kadroları da belirlendi. Buna göre SGK bünyesinde çalışacak.

171 destek personeli,

102 büro personeli,

59 koruma güvenlik görevlisi ve

9 teknisyen

alımı yapılacak.

SGK iş ilanı başvurusu nasıl yapılır?

341 sözleşmeli personel alımı için başvurular, 30 Eylül-7 Ekim 2022'de e-Devlet'te "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" üzerinden yapılacak.

SGK personel alımı başvuru şartları neler?

Adaylardan istenen şartların başında KPSS puanı geliyor. Adayların alımları; Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 25 Ekim 2020 (ön lisans) ve 22 Kasım 2020'de (ortaöğretim) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacağı açıklandı.

Sonuçlar ve belgeler

Adaylardan istenecek belgeler ve kazananların listesi SGK'nin internet sitesindeki "Duyurular" kısmında yayımlanacak.