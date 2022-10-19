Sevgisiz büyüyen çocuklar boşluğu yemekle dolduruyor

İngiliz bilim insanları, yaptıkları yeni araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, katı ebeveyn olmak, aşırı kilolu çocuklara sahip olma ihtimalini artırıyor. Sezgisiz büyüyen çocuklar, içlerindeki boşluğu yemek ile dolduruyor

Londra'daki Imperial College Business School'dan araştırmacılar, yirmi yılda 10.000'den fazla İngiliz çocuğunu içeren verileri analiz etti. Daily Mail'in haberine göre, uzmanlar, ailelerinden yeterince sevgi görmeyen çocukların içlerindeki boşluğu doldurmak için yemek yemeye yönelebileceğini öne sürdüler.

EBEVEYNLİK TARZI YEME POTANSİYELİNİ ETKİLİYOR

Çalışmada, ebeveynlik tarzı; ebeveynler ve çocuklar tarafından doldurulan anketlere dayalı dört kategoriye ayrıldı.

Bunlar, otoriter (net sınırları koruyan ama aynı zamanda sıcakkanlı ebeveynler), otoriter (katı disiplini koruyan ve çok az sıcaklık gösteren ebeveynler), izin veren (ebeveynler empati kurar ancak belirli kuralları vardır) ve ihmalkar veya ilgisiz (duygusal olarak ilgisiz ve sevgi dolu ebeveynler) olarak ayrıldı.

Sonuçlara göre, 7 yaşına kadar otoriter veya ihmalkar ebeveynlik tarzlarıyla yaşayan gençlerin, daha sıcak davranışlarla yetiştirilenlere göre 1,5 kg daha fazla ağırlığa sahip oldukları bulundu.

Melbourne, Avustralya'daki Uluslararası Obezite Kongresi'nde sunulan çalışmada uzmanlar, ebeveynlik tarzlarının çocukların yemekle potansiyel ilişkileri üzerindeki etkisini gösterdiğini söyledi.