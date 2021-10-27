Şeker hastaları sağlıklı kişilere göre 13 yıl daha az yaşıyor

Hollanda Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, şeker hastalarından TİP-1 olanların sağlıklı bireylerden 13 yıl, TİP-2 olanların ise 3 yıl daha az yaşadığı belirtildi.

Hollanda Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, ülkede 45 yaşın üzerindeki şeker hastaları arasında yürütülen araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, şeker hastalarından TİP-1 olanların sağlıklı bireylerden 13 yıl, TİP-2 olanların ise 3 yıl daha az yaşadığı belirtildi.

45 ile 70 yaş arasındaki TİP-1 diyabet hastalarının ölüm riskinin normalden 5 kat, TİP-2 diyabet hastalarının ise normalden 2,5 kat fazla olduğu kaydedilen açıklamada, 2012-2019 yılları arasında ölen 45 yaşın üzerindeki toplam 1,1 milyon kişinin yüzde 25'inden fazlasının diyabet hastası olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şeker hastalığının etkileri sebebiyle ölenlerin daha fazla olabileceğine dikkat çekildi.

TİP-1 diyabetin kalıtsal olması sebebiyle önlenemediği belirtilen açıklamada, TİP-2 diyabet hastalarının sağlıklı beslenerek ve kandaki şeker oranını düzenli takip ederek hastalığı kontrol altında tutulabilecekleri tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak: londragundem.com

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