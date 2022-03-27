Şeker hastaları ne yememeli?

Şeker hastalığı, pankreasın vücut için yeterli miktarda insülin üretememesi ya da ürettiği insülinin vücut tarafından etkili bir şekilde kullanılamaması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Şeker hastalığı dikkat edilmediği takdir de çok ciddi sonuçlar ortaya çıkarabilir. Peki, şeker hastalarına yasak yiyecekler neler?

Şeker hastalığı, çocuklardan yetişkinlere kadar görülme ihtimali yüksek olan bir hastalıktır. Çağımızın hastalığı olan bu hastalık genetik veya beslenme kaynaklı bir hastalıktır. Şeker hastalığı sadece şeker tüketimine dikkat edilmesi gereken bir hastalık olarak bilinse de işin aslı sadece şeker değildir. Şeker hastalarının dikkat etmesi gereken besinleri sizler için araştırdık. İşte merak edilen haberin detayı…

Şeker hastalarının yememesi gerekenler nelerdir?

1-Bal, marmelat, dondurma, reçel, pekmez, kremşanti

2-Tereyağı, margarin

3-Sığır eti, sucuk, sosis, yüksek yağ oranına sahip süt ürünleri

4-Kuruyemiş gibi yüksek tuzlu gıdalar

5-Hazır çorbalar, çikolatalar, bulyonlar, bisküviler

6-Hamur işi yiyecekler

7-Alkollü içecekler

Şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

-Yorgunluk ve halsizlik

-Normale göre daha fazla su tüketimi ve idrara çıkma oranında artış

-Görmede bulanıklık

-Ağızda farklı bir koku ve tat hissi

-Yaraların geç iyileşmesi

-İstemsiz gerçekleşen kilo kaybı

.