Şeker hastaları bu karışımı denemelisiniz

Şeker hastalığı olanlar özel karışım ile şeker seviyenizi kontrol altına alabileceksiniz.

Şeker hastası olanlar için internette yer alan bir karışım sifa kaynağı olabilir. Bu karışımı kullananlar 3 gün sonra şeker ölçümü yaptıklarında 120'yi geçmeyeceği iddia edildi. İşte şeker hastalarına şifa olacak o karışım;

Cezvenin içerisine ayva yaprağı, dut yaprağı, bağ yaprağı, incir yaprağı koyduktan sonra üzerine yaklaşık yarım litre su ekliyoruz. Cezveyi ocakta kaynıyana kadar ısıtıyoruz aman dikkat su kaynar kaynamaz indirmeniz gerekiyor işin püf noktası burada. Su kaynadıktan sonra 5 dakika sonra karışım hazır hale geliyor. Sabahları aç karnına tüketilecek bu karışım şeker hastalığına bire bir faydalı.

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